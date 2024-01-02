Україна, Захід і Росія: чи справді світ прямує до Третьої світової війни?

(Рубрика «Точка зору»)

Чи зможе Захід, підтримуючи Україну, примусити Путіна зупинити війну? Журналіст російської служби Радіо Свобода, історик і аналітик, викладач Карлового університету в Празі Сергій Медведєв описує чотири сценарії для України, Росії та Європи на 2024 рік.

2024 рік стане критичним для України і для всієї міжнародної системи, яка швидко руйнується на наших очах.

Найважливішим викликом є реваншистська, озлоблена і войовнича Росія, яка прагне знищити та перебудувати світовий порядок. Путін прямо каже, що веде війну проти Заходу, а Україна – це лише прелюдія до глобального конфлікту.



Попри західні санкції, у 2023 Кремль зумів значно покращити свої позиції.

Після провалу плану про блискавичне завоювання України у 2022 році російська армія стабілізувала фронт, вирішила проблему з нестачею зброї та забезпеченням, а також із постачанням живої сили на фронт

Незважаючи на приховане невдоволення війною, населення Росії все ще не готове ставити дії Путіна під сумнів, воліючи залишатися у бульбашці державної пропаганди.

Ось чотири сценарії на 2024 рік:

Стратегічний глухий кут в Україні, хаос у міжнародній системі

Розслабленому сучасному Заходу бракує бачення і рішучості 1980-х років, коли його лідери сприяли розпаду СРСР, не кажучи вже про сміливість тих, хто протистояв нацистській Німеччині у Другій світовій війні.

Виклик Путіна вільному світу не менш значущий, ніж виклик Гітлера, але ні Рузвельта, ні Черчилля немає.



Ймовірність: 70 відсотків

Розширення війни, розпад або поділ України

​ Росія може закріпити та розширити свої здобутки в Україні, ведучи окопну війну, продовжуючи знищувати цивільну інфраструктуру, і може вдатися до гібридних ударів по Грузії чи Молдові, або нападів на Литву чи Польщу, випробовуючи НАТО.

Пряме вторгнення менш ймовірне, ніж гібридна операція «неідентифікованих» підрозділів, які атакують з Білорусі

Пряме вторгнення менш ймовірне, ніж гібридна операція «неідентифікованих» підрозділів, які атакують з Білорусі, диверсії чи заворушення серед російськомовних у країнах Балтії. Інші операції Кремля можуть відбуватися у будь-якій точці світу. Не можна виключати крах українського уряду чи розкол країни.

Ймовірність: 15 відсотків.

Росія програє в Україні

Військова поразка Росії, яка може спричинити повний або частковий вихід з України. Такий результат може забезпечити послідовна підтримка Заходу та розширення постачання озброєння, як-от F-16 чи танків Abrams, або ж такі серйозні кроки, як закриття неба над Україною.

Постачання озброєння, як-от F-16 чи танків Abrams, або ж такі серйозні кроки, як закриття неба над Україною

Це не обов’язково призведе до розпаду Росії – це може ще більше об’єднати націю навколо режиму Путіна. Росія розвине ображену ідентичність, засновану на втратах і поразках, і виношуватиме ідею повернутися із помстою.

Ймовірність: 10 відсотків

Крах Росії

​Військова поразка в Україні може спровокувати соціальні заворушення, битви між фракціями еліти та державний переворот проти Путіна, що призведе до його пониження на посаді або насильницької смерті.

Іімперія може розвалитися біля кордонів – Калінінград, Чечня, Далекий Схід – як у 1917 та 1991 роках

Природна смерть Путіна також може спровокувати боротьбу за владу, спричинивши хаос у країні, яку він позбавив надійних інституцій. Хоча розпад на багато регіонів малоймовірний, імперія може розвалитися біля кордонів – Калінінград, Чечня, Далекий Схід – як у 1917 та 1991 роках.

Ядерна зброя Росії буде під великим питанням, що призведе до зовнішнього втручання та можливої денуклеаризації. Попри всі ризики, такий сценарій може стати основою майбутньої державності Північної Євразії.

Ймовірність: 5 відсотків

Сергій Медведєв – журналіст російської служби Радіо Свобода, історик і аналітик, викладач Карлового університету в Празі

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