«Медіазона»: 2023 року половина указів Путіна були секретними, це історичний рекорд

У 2023 році 49,5% указів, підписаних президентом Росії Володимиром Путіним, були секретними, підрахувало російське видання «Медіазона» на основі даних сайту офіційної публікації правових актів. Таким чином, кожен другий указ, який 2023 року підписав Путін, був секретним – це історичний рекорд.

Журналісти рахували кількість секретних указів за кількістю пропущених номерів: укази нумеруються послідовно, а лічильник збивається на початку кожного року. Порахувавши кількість пропущених номерів, можна зрозуміти, скільки указів не були опубліковані.

Попередній рекорд по секретних указах Путін поставив у 2001 році – тоді, у розпал Другої чеченської війни, були засекречені 47 відсотків указів. 2022-го, тобто в перший рік повномасштабної війни проти України, частка секретних указів склала 45 відсотків. При цьому загальна кількість підписаних указів на другий рік повномасштабної війни не змінилася: останній опублікований номер указу 2022 року – 996, 2023-го – 997.

Як наголошує «Медіазона», секретні укази, крім іншого, використовують для нагородження військових і для помилування засуджених, завербованих у штурмові загони. У 2022 і 2023 роках були помилувані не менше ніж 17 осіб, які вчинили вбивства – всі вони воювали проти України, а потім повернулися на волю.

Також в опублікованих указах Путіна у 2023 році значно збільшилася кількість документів про присвоєння почесного найменування «гвардійський» військовим підрозділам (кораблям). Через що його надають – невідомо: у документах стоїть стандартне формулювання «за масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність».

У Кремлі дані про секретні укази не коментували.