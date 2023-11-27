У телеграм-каналі родичів мобілізованих у РФ різко критикують Путіна

У Росії в телеграм-каналі «Путь домой», автори якого виступають за повернення мобілізованих з війни в Україні, опублікований заклик до громадян Росії підписуватися під оприлюдненим раніше маніфестом однойменного руху. У публікації, написаній від імені мобілізованих родичів, міститься незвично різка критика президента Росії Володимира Путіна.

На телеграм-канал підписані близько 15 тисяч людей. Він з’явився близько двох місяців тому. Російське видання «7x7» поговорило з деякими із творців каналу, повідомляється, що йдеться про родичів мобілізованих із різних регіонів, які вирішили координувати свої зусилля у боротьбі за їхнє повернення з фронту після того, як представники влади почали говорити, що демобілізації не буде до кінця війни.

12 листопада у телеграм-каналі опублікували маніфест руху. У ньому міститься заклик до повної демобілізації і встановлення граничного терміну призову по мобілізації – 1 рік, а також заклик до дотримання конституції і прав людини, але немає прямого заклику до завершення війни. У сьогоднішньому зверненні йдеться: «Ми відступимо тільки після того, як наші чоловіки будуть вдома у безпеці (назовсім, ротація нас не цікавить)». Як правило, організації родичів мобілізованих у Росії виступають саме за ротацію – тобто призов нових мобілізованих замість нинішніх.

Також активісти в Росії подавали заявки на проведення мітингів, у тому числі й у Москві, але влада їм відмовила. Лише у Новосибірську влада погодилася провести зустріч у закритому режимі в будівлі місцевого палацу культури, незалежні ЗМІ на неї не пустили.

Опубліковане 27 листопада звернення його автори називають «благанням про допомогу» до народу Росії. Автори пишуть, що у них майже не залишилося надії: «Нас зраджують і винищують свої ж». При цьому, що рідкість для подібних петицій, напряму критики зазнає президент РФ Володимир Путін. Його обіцянки не призивати на війну резервістів, дані в лютому 2022 року, названі «пустушкою», згадується про затонулий російський підводний човен «Курськ», і, зрештою, про колишніх в’язнів, що виходять на волю після півроку служби в армії.

«2024-ий президент оголосив роком сім’ї. Іронічно, враховуючи, що дружини виють без чоловіків, діти ростуть без батьків, а багато хто вже залишився сиротами... А сатаніст-людожер, який скоїв рецидив після першого ув’язнення, виходить на волю через пів року, спокутувавши серійні вбивства на СВО («спеціальна військова операція» – так у Росії офіційно називають війну проти України – ред. ). Є ж почуття гумору в нашого президента», – йдеться у повідомленні. Насамкінець усіх росіян просять підписувати маніфест.

Російське видання «Комерсант» раніше писало, що віцегубернаторам російських регіонів доручили уважно стежити за настроями дружин й інших родичів мобілізованих. Джерело видання The Insider в одній із регіональних адміністрацій підтвердило, що перед губернаторами поставили завдання «за будь-яку ціну» не допускати зовнішній протест. «Що завгодно, щоби це не вийшло на вулицю, у будь-якій кількості, навіть 50 осіб», – цитувало видання свого співрозмовника.

Влада Росії вважає можливі протести військових «фактором ризику, який можуть використовувати перед виборами президента Росії».

Більше ніж рік тому влада Росії оголосила так звану часткову мобілізацію на війну з Україною. За офіційними даними, призвали близько 300 тисяч людей. Указ про мобілізацію продовжує діяти досі.

У вересні голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що не буде ротації мобілізованих, це означає, що призвані по мобілізації теж будуть зобов’язані перебувати в зоні військових дій до їх закінчення. Це викликало бурхливе обурення у груп рідних і близьких мобілізованих, які регулярно звертаються до влади Росії з проханнями повернути військових із фронту.