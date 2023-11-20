Москва рекомендує владі в регіонах РФ «за будь-яку ціну» не допускати протестів дружин мобілізованих

Віцегубернаторам російських регіонів доручили уважно стежити за настроями дружин та інших родичів мобілізованих. Про це йшлося на семінарі з внутрішньої політики, який відбувся 18 і 19 листопада в підмосковній Майстерні управління «Сенеж», пише видання «Коммерсант».

Семінар був значною мірою присвячений майбутній виборчій кампанії 2024 року. Джерело видання The Insider в одній із регіональних адміністрацій підтвердило, що перед губернаторами поставили завдання «за будь-яку ціну» не допускати зовнішнього протесту. «Умовляти, обіцяти, платити. Що завгодно, аби це не вийшло на вулицю, у будь-якій кількості, навіть 50 осіб», – розповіло джерело.

Організатори семінару зазначали, що можливі протести родичів військовослужбовців – «фактор ризику, який можуть використати перед виборами президента Росії».

Проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії уточнює, що останнім часом дружинам російських мобілізованих у кількох регіонах відмовили в дозволах на проведення акцій, де жінки мали намір вимагати демобілізації їхніх чоловіків, забезпечення ротації, надання відпусток чи поліпшення постачання на війні в Україні.

У Новосибірську закрита зустріч відбулася у місцевому будинку культури. Від учасників зборів вимагали оригінал довідки про мобілізацію родича та підтвердження своєї спорідненості з ним. Чиновники загрожують жінкам тим, що за неузгоджені публічні заходи їх переслідуватимуть. На заході були лише схвалені місцевою адміністрацією засоби інформації.

У Красноярську дружини мобілізованих отримували погрози через спробу організувати мітинг за ротацію військових на війні в Україні. Їх стали звинувачувати в роботі на ЗСУ.

Влада Санкт-Петербурга не дозволила родичам мобілізованих провести мітинг на Двірцевій площі. Мерія Москви також відмовила родичам мобілізованих у проведенні мітингу за повернення їхніх близьких додому, пояснивши це «коронавірусними обмеженнями».