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Москва рекомендує владі в регіонах РФ «за будь-яку ціну» не допускати протестів дружин мобілізованих

Кадр із відеозвернення дружин мобілізованих, Череповець, Вологодська область
Кадр із відеозвернення дружин мобілізованих, Череповець, Вологодська область

Віцегубернаторам російських регіонів доручили уважно стежити за настроями дружин та інших родичів мобілізованих. Про це йшлося на семінарі з внутрішньої політики, який відбувся 18 і 19 листопада в підмосковній Майстерні управління «Сенеж», пише видання «Коммерсант».

Семінар був значною мірою присвячений майбутній виборчій кампанії 2024 року. Джерело видання The Insider в одній із регіональних адміністрацій підтвердило, що перед губернаторами поставили завдання «за будь-яку ціну» не допускати зовнішнього протесту. «Умовляти, обіцяти, платити. Що завгодно, аби це не вийшло на вулицю, у будь-якій кількості, навіть 50 осіб», – розповіло джерело.

Організатори семінару зазначали, що можливі протести родичів військовослужбовців – «фактор ризику, який можуть використати перед виборами президента Росії».

Проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії уточнює, що останнім часом дружинам російських мобілізованих у кількох регіонах відмовили в дозволах на проведення акцій, де жінки мали намір вимагати демобілізації їхніх чоловіків, забезпечення ротації, надання відпусток чи поліпшення постачання на війні в Україні.

У Новосибірську закрита зустріч відбулася у місцевому будинку культури. Від учасників зборів вимагали оригінал довідки про мобілізацію родича та підтвердження своєї спорідненості з ним. Чиновники загрожують жінкам тим, що за неузгоджені публічні заходи їх переслідуватимуть. На заході були лише схвалені місцевою адміністрацією засоби інформації.

У Красноярську дружини мобілізованих отримували погрози через спробу організувати мітинг за ротацію військових на війні в Україні. Їх стали звинувачувати в роботі на ЗСУ.

Влада Санкт-Петербурга не дозволила родичам мобілізованих провести мітинг на Двірцевій площі. Мерія Москви також відмовила родичам мобілізованих у проведенні мітингу за повернення їхніх близьких додому, пояснивши це «коронавірусними обмеженнями».

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