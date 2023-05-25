Таджикистанцям із подвійним громадянством забороняють виїзд із Росії після отримання електронних повісток

Росія заборонила виїзд із країни таджикистанцям, які мають громадянство РФ і Таджикистану, після отримання електронної повістки, повідомляє таджицька служба Радіо Свобода (Радіо Озоді) з посиланням на таджикистанців, які живуть у Росії.

Вони розповідають, що дізналися про це на сайті «Госуслуги».

«Мені надіслали повістку і повідомили, що відтепер я не маю права залишати територію країни. За подробицями порекомендували звернутися до місцевих органів влади», – розповів співрозмовник видання з Санкт-Петербурга.

За його словами, у Росії він живе останні 25 років і повістку з військкомату отримав уперше. «Я тут – ніби в полоні. З одного боку, я не хочу їхати на війну і проливати чиюсь кров. З іншого боку, мені не дозволяють залишати цю країну», – сказав він.

Правозахисниця Валентина Чупик повідомила, що до неї також зверталися особи з подвійним громадянством, які почали отримувати електронні повістки. За її словами, не виключено, що їх відправлять на війну в Україну. Осіб із подвійним громадянством, як вважає вона, російська влада використовує як «живий щит» або «жертовного барана».

«Усім, хто поки не отримав повістку, необхідно терміново залишити Росію за національними паспортами. Не треба розраховувати на вік, багатодітність, хвороби, відсутність прописки і відсутність досвіду служби в армії. А ті, кому вже прийшла повістка, повинні знати: відтепер у них у Росії не буде ні офіційної роботи, ні пенсії, ні гідного життя», – сказала вона.

Президент Росії Володимир Путін раніше підписав закон, який запроваджує електронні повістки нарівні з паперовими. У ньому, зокрема, йдеться про те, що повістка буде вважатися отриманою з моменту її розміщення в особистому кабінеті військовозобов’язаного на порталі «Госуслуги». Нові правила отримання повісток для явки у військкомат стосуватимуться не лише строковиків, а й усіх військовозобов’язаних у Росії.

Число таджикистанців, які бажають отримати російське громадянство, зростає. Так, у 2016 році російське громадянство отримали 23 тисячі таджикистанців, у 2017 році – 29 тисяч, у 2018 році – 35,7 тисячі, у 2019 році – 44,7 тисячі, у 2020 році – 63,3 тисячі, у 2021 році – 103,6 тисяч, за дев’ять місяців 2022 року – 119 609, а в першому кварталі 2023 року – 44 854.

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін раніше заявляв, що ті, хто отримує російське громадянство, отримують не тільки права, «але й конституційний обов’язок із захисту країни, що їх прийняла».