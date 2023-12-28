ЗМІ: на війні проти України загинув серійний ґвалтівник, якого в Росії засудили на 24 роки

Засуджений 2021 року на 24 роки колонії суворого режиму 55-річний житель Тулуна Павло Шувалов загинув на війні в Україні – про це повідомило популярне російське видання «Лента.ру» з посиланням на джерела у російських правоохоронних органах.

За даними видання, так званий «тулунський маніяк» загинув у травні на Луганщині. Його тіло не змогли забрати з поля бою, повідомили троє його однополчан.

Після смерті Шувалова стало відомо, що в квітні цього року він уклав контракт із приватною військовою компанією, назву якої видання не уточнює. На війні він провів 23 дні, у колонії – менше трьох років.

За версією слідства, з 1991 до 2019 року Шувалов зґвалтував як мінімум 27 жінок, двох з яких убив. Злочини він чинив у місті Тулуна Іркутської області з населенням менше 40 тисяч осіб.

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У суді вдалося довести лише два зґвалтування та два вбивства через те, що у 2019 році частина доказів у справі постраждала внаслідок повені.

Після початку війни з Україною в Росії на волю регулярно випускають убивць, ґвалтівників та засуджених за інші тяжкі злочини. Рідні вбитих та постраждалих протестують, але безрезультатно.

«Ангарський маніяк» Михайло Попков, який убив 86 людей, теж хотів воювати в Україні. Йому відмовили, оскільки в ГУ ФСВП заявили, що він засуджений на довічне та «назавжди вилучений із суспільства».

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, на кінець грудня 2023 року, проти помилуваних колишніх в’язнів, які повернулися з війни, відкрили близько 200 кримінальних справ. За статтями про крадіжку – 83 справи, порушення правил дорожнього руху – 27 справ, за статтями про наркотики – 23 справи та за статтями про вбивства або спроби вбивства – 20 справ.