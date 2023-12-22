Організатором убивства Пригожина може бути секретар Ради безпеки РФ Патрушев – WSJ

Вбивство засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина міг організувати секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев, стверджує американське видання The Wall Street Journal із посиланням на анонімні джерела у західних спецслужбах.

Патрушев, як пише видання, ще влітку 2022 року почав попереджати президента РФ Володимира Путіна про загрозу зростання впливу Пригожина. Однак той буцімто не дослухався до його слів, оскільки, за переконанням Кремля, «вагнерівці» показували успіхи на полі бою в Україні.

Як заявив виданню колишній російський розвідник, ситуація змінилася у жовтні 2022 року. Тоді Пригожин зателефонував нібито Путіну і в грубій формі поскаржився на дефіцит боєприпасів. У кабінеті Путіна на той момент був Патрушев, стверджує джерело WSJ.

Наступні скарги Пригожина на постачання зброї ПВК «Вагнер», зокрема публічні конфлікти з Міноборони Росії, Путін ігнорував, пише видання. У червні 2023 року, коли Пригожин почав заколот, Патрушев побачив у цьому можливість назавжди позбутися голови ПВК «Вагнер» і взяв справу у свої руки, пише WSJ.

Видання стверджує, що після того, як за посередництва Олександра Лукашенка вдалося домовитися про відхід найманців на білоруську територію, а президент РФ пообіцяв припинити переслідування «вагнерівців», Патрушев взявся за план вбивства Пригожина.

За словами джерел видання, Путіну пізніше продемонстрували ці плани, і він не заперечував. Як стверджують співрозмовники WSJ у західних спецслужбах, невелику бомбу заклали під крило приватного літака Embraer-135, яким користувався Пригожин, в аеропорту «Шереметьєво», коли його готували до вильоту 23 серпня. Через пів години після зльоту літак зазнав катастрофи у Тверській області. Жертвами авіакатастрофи стали всі десять людей, які перебували на борту. Очевидці стверджували, що на борту стався вибух.

The Wall Street Journal раніше вже писала з посиланням на неназваних американських чиновників, що літак Пригожина міг зазнати катастрофи внаслідок змови. У Вашингтоні вважають, що борт, найімовірніше, був підірваний під час польоту. Можливо це була диверсія. Газета також наголошує, що район падіння уламків зачистили бульдозером. Це суперечить міжнародним нормам.

Кремль свою причетність до загибелі Пригожина заперечує.

23 серпня приватний літак Embraer, яким користувався Євген Пригожин, вибухнув у повітрі та зазнав аварії над Тверською областю. За офіційною версією, засновник ПВК «Вагнер» та кілька найближчих його соратників загинули. Похорон Пригожина пройшов фактично у закритому режимі.