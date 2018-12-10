Друге довічне: у Росії засудили «ангарського маніяка», що вбив 82 жінки

У Росії Іркутський областний суд визнав колишнього милиціонера з міста Ангарськ (відомого як «ангарський маньяк») Михайла Попкова винним у вбивстві 60 жінок і засудив його до довічного позбавлення волі. Раніше Попков уже був засуджений до довічного терміну у справі про вбивство 22 жінок.

Колишнього міліціонера засудили за статтями про «вбивство», «замах на вбивство» та «зґвалтування».

З 1994 до 2010 року в Ангарську в нічний і вечірній час зникали жінки віком від 17 до 38 років. Пізніше їхні тіла з ознаками насильства знаходили в лісах, на кладовищах і узбіччях доріг на території трьох районів Іркутської області.

Михайло Попков жив в Ангарську. До 1998 року працював черговим у місцевому відділі міліції, потім переганяв машини з Владивостока в Сибір, потім працював на заводі «Невська косметика» та охоронцем. Своїх жертв, як встановило слідство, вистежував ночами, пропонував підвезти до будинку, потім ґвалтував і вбивав. Тіла викидав у ліс.

Одна з жертв маніяка, Євгенія Протасова, дивом вижила після зустрічі з ним в 1999 році. Її ледь живою в лісі знайшли грибники.

Попкова затримали через 20 років після першого вбивства, в 2012 році, завдяки сучасним технологіям. Експерти не один рік збирали зразки ДНК злочинця з тіл жертв. Через три роки його засудили до довічного терміну позбавлення волі у справі про вбивство 22 жінок і два замахи на вбивство. У 2017 році Попкову висунули нове звинувачення у вбивстві ще 60 жінок.