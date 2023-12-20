Брав Донбас і заходив через Чорнобиль: ким є полковник РФ Саліков, що здався суду в Гаазі

18 грудня колишній російський офіцер, інструктор ПВК «Вагнер» та один із командирів підконтрольного Міноборони Росії ПВК «Редут» Ігор Саліков прибув до Нідерландів і написав «явку з повинною» до Міжнародного кримінального суду, заявивши про готовність свідчити про воєнні злочини Росії на території України.

Донбас.Реалії зібрали інформацію про те, хто цей свідок, як він пов'язаний з війною Росії проти України та чому пішов на співпрацю з судом.

Як з'явився цей свідок

За словами Володимира Осєчкіна, керівника російського правозахисного проєкту Gulagu.net, понад рік тому, у жовтні 2022-го, до них звернувся колишній офіцер військової розвідки (ГРУ) Міноборони РФ, ексначальник 4-го відділу Управління спецоперацій так званої «Генпрокуратури «ДНР», що брав участь у бойових діях на території України у підрозділах, сформованих ФСБ та ГРУ РФ, і виявив бажання свідчити про воєнні злочини Росії на території України, вчинені з 2014 року.

Пів року пішло на встановлення контакту та перевірку його особи самими правозахисниками Gulagu.net, розповів Володимир Осєчкін в інтерв'ю ютюб-каналу «И грянул Грэм» – російськомовному проєкту про політику, що веде мовлення з Латвії.

Потім правозахисники допомогли Ігорю Салікову та його родині виїхати з Росії у безпечне місце, щоб вберегти його як цінного свідка від спецслужб РФ. І лише тоді розпочалася робота з підготовки цієї явки з повинною – взаємодія зі слідчими та прокурорами Міжнародного кримінального суду.

18 грудня Ігор Саліков прилетів до Нідерландів, де розташовується МКС. Після чого проект Gulagu.net опублікував у своєму телеграм-каналі фотографії заяви Салікова про явку з повинною та розмістив на своєму ютюб-каналі двогодинне інтерв'ю з ним. Так ця історія набула публічності.

Що відомо про Ігоря Салікова

Колишньому офіцеру ГРУ 60 років. Він служив у спецпідрозділах розвідки радянських військ у 80-х, ще за часів війни СРСР в Афганістані.

Після розпаду СРСР, як він сам свідчить, не зламав присяги Радянському Союзу і полишив службу у війську. У 90-х подався в різні кримінальні структури та у найманці. Попит на людей з військовим досвідом був по всьому світу, де тоді точилися конфлікти.

Ігор Саліков виїхав з Росії воювати в інших країнах – Заїрі, Іраку, потім знову в Афганістані, пізніше в Сирії. Під час такої «служби» познайомився з Дмитром Уткіним, що був командиром приватної військової компанії «Вагнер». Так Саліков почав співпрацювати з цією ПВК як старший інструктор «Вагнера» у Сирії.

Саліков є одним із засновників російської громадської організації «Ветераны миротворческих миссий и локальных конфликтов». Вона об’єднує тих людей, на основі яких почали формуватись приватні військові компанії Росії під керівництвом спецслужб.

Також Саліков був членом збройного формування «Редут».

Як йшлося у розслідуванні проєкту Радіо Свобода «Схеми» та видання «Система» «Хитрість «Редут», бійці цього збройного формування воювали в Сирії на боці режиму Башара Асада. Згодом ця ПВК трансформувалася та перейшла під керівництво Головного розвідувального управління Росії і набрала бійців до різних розгалужених підрозділів «Редуту», які нині беруть участь у війні проти України.

Безпосередньо Саліков, за його словами, був задіяний у бойових підрозділах, які входили з Росії на Донбас навесні 2014 та згодом створювали там різні воєнізовані спецоргани Росії.

Ігор Саліков перебуває у базі «Миротворця» з листопада 2014 року.

Його особу та причетність до ПВК «Редут» підтверджували розслідувачі проєкту Радіо Свобода «Схеми».

19 листопада Офіс Генпрокурора України в особі керівника департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Юрія Бєлоусова в інтерв'ю Радіо Свобода підтвердив, що працює з Ігорем Саліковим та перевіряє його свідчення.

«Так, я підтверджую той факт, що Офіс генерального прокурора вже понад пів року працює над цією людиною, яка надає нам свідчення про дії Росії, починаючи з 2013 року, з підготовки до відкритого вторгнення, особливості відкритого вторгнення. Окрім того, дав важливі свідчення, частина з яких уже знайшла своє підтвердження, пов’язані з відкритим вторгненням з 24 лютого 2022 року», – сказав Бєлоусов.

Частина свідчень Салікова про воєнні злочини в Україні, які розслідує Генпрокуратура, вже підтверджені, кажуть у Офісі Генпрокурора, інші – ще перевіряються.

Про які злочини може свідчити Саліков

Свідчення Салікова, які він готовий надавати, можна поділити на дві частини. Перша – про роль спецслужб РФ у розпалюванні війни на Донбасі у 2014 році. Саліков стверджує, що безпосередньо був задіяний у військовій спецоперації з організації псевдореферендумів на Донбасі у 2014-му. Його свідчення розкривають, як загалом Росія створювала та вводила в Україну підрозділи найманців. І маскувала збройну агресію під громадянський конфлікт. Саліков розповідає про зв'язок найманців з ГРУ та ФСБ Росії під прямим керівництвом з Кремля.

Друга частина свідчень стосується подій вже після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Ігор Саліков, за його словами, командував одним із спецпідрозділів ПВК «Редут», який заходив в Україну через Чорнобильську зону. До його підрозділу були прикомандировані не лише спецназівці РФ, а й кілька колишніх офіцерів СБУ, прокуратури та колишнього українського підрозділу міліції «Беркут». Вони повинні були допомагати військовим РФ при захоплені Києва та Київщини.

Чому такі люди, як Саліков, готові йти проти Росії

Найманець стверджує, що переглянув свої погляди на режим Путіна і на війну в Україні. Він почувається обманом втягнутим у злочинні дії на користь кремлівської верхівки. Ігор Саліков прагне знайти гарантії безпеки та кращого життя для своєї родини поза межами Росії. І за це готовий давати свідчення та нести покарання. Принаймні,так він описує свої мотиви в інтерв'ю Gulagu.net.

На думку головного редактора видання «Новая газета. Европа» Кирила Мартинова, якою він поділився в ефірі Радіо Донбас Реалії, за два роки масштабної війни багато росіян розуміють, що потрібно приймати остаточне рішення.

«Треба розуміти, ти хочеш підтримувати ту фашистську структуру, яка і свій власний народ, і особливо український, нищить протягом цієї війни, або ти розумієш, що для тебе тут немає місця і ти не хочеш бути співучасником. Тобі треба розуміти, ти хочеш прожити своє життя в нинішній путінській Росії, своїх дітей та своїх родичів теж зробити частиною цієї країни, або ти таки робиш якийсь інший вибір і думаєш, що жити можна за якимись іншими правилами», – каже він.

Такі люди, як Саліков, небезпечні для Кремля, стверджує Кирил Мартинов, їх вважають зрадниками і прагнуть покарати. Але спецслужбам Росії стає все складніше таких людей контролювати.

«Кремль завжди ставиться до таких людей однаково – надсилає до них бригаду з «Новачком». Просто зараз проблема у Кремля в тому, що багато людей, які не лояльні і є носіями якоїсь інформації – цінної потенційно для Володимира Путіна. І бригад з «Новачком» все ж таки обмежена кількість на ринку», – пояснює Мартинов

Кирило Мартинов вважає, що свідчення Салікова можуть стати цінним вкладом в процес міжнародного трибуналу, що розслідуватиме злочини Росії. Ці свідчення підтверджують, що у 2014 році не було жодного громадянського конфлікту на Донбасі, а протистояння та згодом війна були інспіровані Кремлем за участю російських військових та спецслужб.

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