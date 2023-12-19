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ОГП підтвердив, що контактував із російським бойовиком Саліковим і вивчає інформацію від нього

Раніше журналісти Радіо Свобода з’ясували, що колишній військовослужбовець РФ Ігор Саліков, який звернувся до Міжнародного кримінального суду із заявою про готовність свідчити про злочини російської армії, пов’язаний із ПВК «Редут»
Раніше журналісти Радіо Свобода з’ясували, що колишній військовослужбовець РФ Ігор Саліков, який звернувся до Міжнародного кримінального суду із заявою про готовність свідчити про злочини російської армії, пов’язаний із ПВК «Редут»

В Офісі генерального прокурора досліджують інформацію, отриману від колишнього російського військовослужбовця Ігоря Салікова, який, як він сам каже, хоче виступити у Міжнародному кримінальному суді із заявою про воєнні злочини Росії в Україні. Частину деталей, озвучених ним, про скоєні армією РФ злочини прокурорам вже вдалося підтвердити, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) Юрій Бєлоусов, керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора.

«Так, я підтверджую той факт, що Офіс генерального прокурора вже понад пів року працює над цією людиною, яка надає нам свідчення про дії Росії, починаючи з 2013 року, з підготовки до відкритого вторгнення, особливості відкритого вторгнення. Окрім того, дав важливі свідчення, частина з яких уже знайшла своє підтвердження, пов’язані з відкритим вторгненням з 24 лютого 2022 року. Він повідомив про певні воєнні злочини, деякі з них ми розслідуємо, і деякі з них уже знайшли своє підтвердження. Зараз нам важко казати щодо всієї інформації, яку надає нам ця людина. Це потребує перевірки у рамках розслідування. Але частину цієї інформації ми вже перевірили і вона знайшла своє підтвердження», – сказав Бєлоусов.

За його словами, з озвучених Саліковим даних вдалося підтвердити вбивство цивільної особи на території Київської області.

«Ми перевірили цю інформацію. Вона підтвердилася», – додав Бєлоусов.

В Офісі генпрокурора не уточнили, як саме розпочалася ця співпраця. Але додали, що вірять, що інформація, надана російським бойовиком, буде цінною і допоможе Міжнародному кримінальному суду встановити обставини воєнних злочинів, які сили РФ скоюють в Україні.

Раніше журналісти проєктів Радіо Свобода «Система» і «Схеми» в межах масштабного дослідження діяльності так званої російської ПВК «Редут» у розслідуванні «Хитрість «Редут» з’ясували, що колишній військовослужбовець РФ Ігор Саліков, який звернувся до Міжнародного кримінального суду із заявою про готовність свідчити про злочини російської армії, є одним зі співзасновників російської організації, що започаткувала цю ПВК.

18 грудня 2023 року російське видання Gulagu.net опублікувало новину про те, що російський військовий написав «явку з повинною» до МКС, заявивши про готовність свідчити про військові злочини армії РФ, зокрема, щодо діяльності групи «Вагнер» і ПВК «Редут». Пізніше те ж видання представило його в інтерв’ю як Ігоря Салікова – «офіцера військової розвідки (ГРУ) Міноборони РФ, ексначальника 4-го відділу Управління спецоперацій так званої «Генпрокуратури «ДНР», який брав участь у бойових діях і ФСБ, і ГРУ».

Джерела «Схем» в українській спецслужбі й одному з правоохоронних органів підтвердили, що це дійсно Ігор Саліков.

Як йшлося у розслідуванні «Хитрість «Редут», бійці збройного формування «Редут» воювали в Сирії на боці режиму Башара Асада. Згодом ця ПВК трансформувалася, перейшла під керівництво Головного розвідувального управління Росії і набрала бійців до різних розгалужених підрозділів «Редуту», які нині беруть участь у війні проти України.

Також у межах розслідування діяльності і походження ПВК «Редут» журналісти вивчали біографію Ігоря Салікова. Однією з версій з відкритих джерел було те, що ця так звана ПВК бере початок від російської громадської організації «Ветерани миротворчих місій і локальних конфліктів».

Згідно з даними з російських реєстрів, ця ГО існувала із 2008 по 2011 рік. Ігор Саліков – значився одним із її співзасновників. Як, зокрема, і російський, журналіст Аркадій Бабченко.

На сторінці Салікова в мережі «Вконтакте», де він сам вказує рід занять – «найманець», журналісти знайшли його фото, датоване 2010 роком, із нашивкою емблеми так званого «Центру оперативно-тактичних завдань «Редут-антитерор». Також у профілі військового є фотографії з Іраку, де працювала ПВК «Редут».

Розслідувачі Радіо Свобода також додають, що в результаті аналізу біографії профілю Салікова вдалось встановити його псевдонім, який він часто використовує – «Ігор Коваль». Завдяки цьому в мережі можна віднайти частину його відкритої біографії.

Раніше «Схеми» і «Система» у масштабному дослідженні діяльності й структури ПВК «Редут» довели, що це угруповання є збройним формуванням, контрольованим і фінансованим Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ (ГРУ), а найманців приписують до військових частин ГРУ або «віртуальних» в/ч.

Більше про діяльність так званої ПВК «Редут» читайте у спецпроєкті Радіо Свобода.

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