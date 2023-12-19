ОГП підтвердив, що контактував із російським бойовиком Саліковим і вивчає інформацію від нього

В Офісі генерального прокурора досліджують інформацію, отриману від колишнього російського військовослужбовця Ігоря Салікова, який, як він сам каже, хоче виступити у Міжнародному кримінальному суді із заявою про воєнні злочини Росії в Україні. Частину деталей, озвучених ним, про скоєні армією РФ злочини прокурорам вже вдалося підтвердити, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) Юрій Бєлоусов, керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора.

«Так, я підтверджую той факт, що Офіс генерального прокурора вже понад пів року працює над цією людиною, яка надає нам свідчення про дії Росії, починаючи з 2013 року, з підготовки до відкритого вторгнення, особливості відкритого вторгнення. Окрім того, дав важливі свідчення, частина з яких уже знайшла своє підтвердження, пов’язані з відкритим вторгненням з 24 лютого 2022 року. Він повідомив про певні воєнні злочини, деякі з них ми розслідуємо, і деякі з них уже знайшли своє підтвердження. Зараз нам важко казати щодо всієї інформації, яку надає нам ця людина. Це потребує перевірки у рамках розслідування. Але частину цієї інформації ми вже перевірили і вона знайшла своє підтвердження», – сказав Бєлоусов.

За його словами, з озвучених Саліковим даних вдалося підтвердити вбивство цивільної особи на території Київської області.

«Ми перевірили цю інформацію. Вона підтвердилася», – додав Бєлоусов.

В Офісі генпрокурора не уточнили, як саме розпочалася ця співпраця. Але додали, що вірять, що інформація, надана російським бойовиком, буде цінною і допоможе Міжнародному кримінальному суду встановити обставини воєнних злочинів, які сили РФ скоюють в Україні.

Раніше журналісти проєктів Радіо Свобода «Система» і «Схеми» в межах масштабного дослідження діяльності так званої російської ПВК «Редут» у розслідуванні «Хитрість «Редут» з’ясували, що колишній військовослужбовець РФ Ігор Саліков, який звернувся до Міжнародного кримінального суду із заявою про готовність свідчити про злочини російської армії, є одним зі співзасновників російської організації, що започаткувала цю ПВК.

18 грудня 2023 року російське видання Gulagu.net опублікувало новину про те, що російський військовий написав «явку з повинною» до МКС, заявивши про готовність свідчити про військові злочини армії РФ, зокрема, щодо діяльності групи «Вагнер» і ПВК «Редут». Пізніше те ж видання представило його в інтерв’ю як Ігоря Салікова – «офіцера військової розвідки (ГРУ) Міноборони РФ, ексначальника 4-го відділу Управління спецоперацій так званої «Генпрокуратури «ДНР», який брав участь у бойових діях і ФСБ, і ГРУ».

Джерела «Схем» в українській спецслужбі й одному з правоохоронних органів підтвердили, що це дійсно Ігор Саліков.

Як йшлося у розслідуванні «Хитрість «Редут», бійці збройного формування «Редут» воювали в Сирії на боці режиму Башара Асада. Згодом ця ПВК трансформувалася, перейшла під керівництво Головного розвідувального управління Росії і набрала бійців до різних розгалужених підрозділів «Редуту», які нині беруть участь у війні проти України.

Також у межах розслідування діяльності і походження ПВК «Редут» журналісти вивчали біографію Ігоря Салікова. Однією з версій з відкритих джерел було те, що ця так звана ПВК бере початок від російської громадської організації «Ветерани миротворчих місій і локальних конфліктів».

Згідно з даними з російських реєстрів, ця ГО існувала із 2008 по 2011 рік. Ігор Саліков – значився одним із її співзасновників. Як, зокрема, і російський, журналіст Аркадій Бабченко.

На сторінці Салікова в мережі «Вконтакте», де він сам вказує рід занять – «найманець», журналісти знайшли його фото, датоване 2010 роком, із нашивкою емблеми так званого «Центру оперативно-тактичних завдань «Редут-антитерор». Також у профілі військового є фотографії з Іраку, де працювала ПВК «Редут».

Розслідувачі Радіо Свобода також додають, що в результаті аналізу біографії профілю Салікова вдалось встановити його псевдонім, який він часто використовує – «Ігор Коваль». Завдяки цьому в мережі можна віднайти частину його відкритої біографії.

Раніше «Схеми» і «Система» у масштабному дослідженні діяльності й структури ПВК «Редут» довели, що це угруповання є збройним формуванням, контрольованим і фінансованим Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ (ГРУ), а найманців приписують до військових частин ГРУ або «віртуальних» в/ч.

Більше про діяльність так званої ПВК «Редут» читайте у спецпроєкті Радіо Свобода.