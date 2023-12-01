У відкритих джерелах дійсно немає телефонів, призначених для родичів «редутівців». Вербувальники, з якими зв'язалася «Система», в один голос вимагають, щоб «дружина, раптом що, мені дзвонила», і не дають додаткових телефонів.

Журналісти «Системи» поговорили з декількома родичами загиблих «редутівців», частині з них вдалось отримати виплати, пройшовши «сім кіл пекла». Але це радше виключення. Галина стверджує, що її чоловік, який воює в одному із загонів «Редуту», не отримує повноцінної зарплати вже понад п'ять місяців. За її словами, чоловіка і його однополчан «годують обіцянками, а вони вуха розвісили і вірять, як лохи». З кого «спитати» за затримку зарплати чоловікові, Галина не знає, оскільки навіть її чоловік знає своє начальство тільки за їхніми позивними. «Як псини, з кличками», – підсумовує Галина.

Російська влада називає всіх цих найманців «добровольцями» в пропагандистських цілях, створюючи картину нібито масштабного душевного пориву у десятків тисяч росіян вирушити воювати. Однак добровольчого в них тільки те, що більшість людей туди потрапили не з військової служби і не в рамках мобілізації, а переважно – заради грошей.

Навіщо російській військовій розвідці було створювати ще один бренд для найманців під назвою «Редут» – схожий за структурою і задумом на «Вагнерів», які вже існували до початку повномасштабного вторгнення?

«Різниця між походженням «Редуту» і «Вагнера» – це, по суті, відтінки сірого... «Вагнер» розвивався за тією самою моделлю», – проводить паралелі Кендіс Рондо, яка вивчала історію і становлення «Вагнера».

Видання The Insider пояснювало це тим, що кілька років тому між російською військовою розвідкою і керівництвом «Вагнера» стався «розрив у відносинах», і в серпні 2021 року ГРУ приступило до створення нової «компанії» під назвою «Редут».

Те, що «редутів» стали збирати наприкінці 2021 року, підтверджує в інтерв’ю «Схемам» найманець «Вовків» Михайло Іванов, який потрапив у полон. Колишній співробітник одного з найманських російських формувань також каже журналістам, що нову структуру «під управлінням ГРУ», було створено восени 2021 року: одним із командирів став Давор Савічич, а найманці, які підписували контракт, тоді вперше побачили на папері слово «Редут».

Тож, ймовірно, обрана кураторами з розвідки назва системи – «Редут» – дала змогу заховати слід серед тисяч однойменних приватних охоронних підприємств і заплутати розслідувачів, які шукали «другого Пригожина».

Справа в тому, що в Росії існує як мінімум одна організація з назвою «Редут», яка дійсно була пов'язана з невеликою «приватною військовою компанією». Це організація «Редут-безпека», очолювана одним із творців так званої ПВК «Слов’янський корпус» Євгеном Сидоровим (його разом із бізнесменом Костянтином Мірзаянцем пов’язували з цією «ЧВК»). Під її управлінням у Сирії тривалий час діяла невелика, у кілька сотень людей, група російських найманців, яку також називали «ЧВК «Щит».

Ця компанія, «Редут-безопасность», навіть потрапила в санкційні списки США, як така, що нібито відповідає за весь «Редут», який воює зараз в Україні. Однак, як показало розслідування «Системи» і «Схем», це точно не головна компанія для всіх формувань, які зараз воюють в Україні на боці Росії і які називають себе «редутівцями».

Євген Сидоров, який очолює цю компанію, у розмові з «Системою» відмовився коментувати питання, пов'язані з «Редутом».