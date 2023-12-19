Російський військовий звернувся до МКС, він пов’язаний із «ПВК Редут» – «Схеми»

Колишній військовослужбовець РФ Ігор Саліков, який звернувся до Міжнародного кримінального суду із заявою про готовність свідчити про злочини російської армії, є одним із співзасновників російської організації, що започаткувала так звану приватну військову компанію «Редут». Це зʼясували журналісти проєктів Радіо Свобода «Система» і «Схеми» в межах масштабного дослідження діяльності цієї ПВК у розслідуванні «Хитрість «Редут».

18 грудня 2023 року російське видання Gulagu.net опублікувало новину про те, що російський військовий написав «явку з повинною» до МКС, заявивши про готовність свідчити про військові злочини армії РФ, зокрема, щодо діяльності групи «Вагнер» і ПВК «Редут». Пізніше те ж видання представило його в інтерв’ю як Ігоря Салікова – «офіцера військової розвідки (ГРУ) Міноборони РФ, ексначальника 4-го відділу Управління спецоперацій так званої «Генпрокуратури «ДНР», який брав участь у бойових діях та ФСБ та ГРУ».

Джерела «Схем» в українській спецслужбі та одному з правоохоронних органів підтвердили, що це дійсно Ігор Саліков.

Як йшлося у розслідуванні «Хитрість «Редут», бійці збройного формування «Редут» воювали в Сирії на боці режиму Башара Асада. Згодом ця «ПВК» трансформувалась, перейшла під керівництво Головного розвідувального управління Росії і набрала бійців до різних розгалужених підрозділів «Редуту», які нині беруть участь у війні проти України.

Також у межах розслідування діяльності і походження ПВК «Редут» журналісти вивчали біографію Ігоря Салікова. Однією з версій з відкритих джерел було те, що ця так звана ПВК бере початок від російської громадської організації «Ветерани миротворчих місій та локальних конфліктів».

Згідно з даними з російських реєстрів, ця ГО існувала із 2008 по 2011 рік. Ігор Саліков – значився одним із її співзасновників. Як, зокрема, і російський, журналіст Аркадій Бабченко.

На сторінці Салікова в мережі «Вконтакте», де він сам вказує рід занять – «найманець», журналісти знайшли його фото, датоване 2010 роком, із нашивкою емблеми так званого «Центру оперативно-тактичних завдань «Редут-антитерор». Також у профілі військового є фотографії з Іраку, де працювала «ЧВК «Редут».

У 2014 році, згідно з інформацією міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, Саліков очолював «ветеранську групу Редут» у складі так званого «Союзу добровольців Донбасу». Як дослідили журналісти «Схем» та «Системи» у своєму розслідуванні, «Союз добровольців Донбасу» («СДД») курує одну з великих груп найманців із системи «Редут» і досі. На з’їзді саме цієї організації 4 лютого 2023 року в окупованому Маріуполі оголосили про об’єднання найманців у єдину структуру, яку назвали «Російський добровольчий корпус» (Российский добровольческий корпус – рос.), (не плутати з «РДК», «Русский добровольческий корпус», що воєнізованим формуванням, до якого входять громадяни Росії, які воюють на боці України; входив у Бєлгородську область з боку України).

Розслідувачі Радіо Свобода також додають, що в результаті аналізу біографії профілю Салікова вдалось встановити його псевдонім, який він часто використовує – «Ігор Коваль». Завдяки цьому в мережі можна віднайти частину його відкритої біографії.

У ній Саліков вказує таке: «Брав участь у ліквідації банд моджахедів-афганців на території Таджикистану та гірського Узбекистану. З ліквідацією країни СРСР, вважав за краще присязі цієї країни не зраджувати і нової не приймати, тому з 1992 став вільним військовим фахівцем, тобто, найманцем».

Раніше «Схеми» та «Система» у масштабному дослідженні діяльності й структури «ПВК «Редут» довели, що це угруповання є збройним формуванням, контрольованим і фінансованим Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ (ГРУ), а найманців приписують до військових частин ГРУ або «віртуальних» в/ч.

Більше про діяльність так званої ПВК «Редут» читайте у спецпроєкті Радіо Свобода.