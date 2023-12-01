ЄС вводить санкції проти «ПВК «Редут», але Радіо Свобода з’ясувало, що це – не головна компанія ГРУ Росії у війні проти України

Євросоюз до кінця 2023 року планує запровадити санкції проти «Редуту» – так званої приватної військової компанії, яка бере участь у війні проти України, та, як виявили журналісти проєктів Радіо Свобода «Схеми» й «Система» у спільному розслідуванні, вказана у санкційному списку юридична особа не є ключовою для всіх розгалужених підрозділів «Редуту», які воюють в Україні. Про це йдеться у масштабному дослідженні діяльності й структури «ПВК «Редут», в якому журналісти довели, що це угруповання є збройним формуванням, що контролюється і фінансується Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ (ГРУ).

У розпорядженні журналістів Радіо Свобода опинився проєкт санкційного списку, який планують затвердити до кінця 2023 року. В ньому, серед інших, вказана «ПВК «Редут», як така, що «несе відповідальність за дії, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України».

Також зазначається, що ця так звана приватна військова компанія, яка «працює під командуванням Міністерства оборони Російської Федерації», раніше була «пов’язана з діяльністю в Сирії», але з початком повномасштабної війни Росії проти України «почала вести бойові дії в Україні, поблизу Чорнобильської АЕС і Харкова, проводила розвідувальну діяльність перед вторгненням», а також «була пов’язана з замахами на вбивство Володимира Зеленського, президента України».

Як організація, відповідальна за функціонування «ПВК «Редут», у документі зазначена компанія «ООО «Редут-безопасность», зареєстрована у Москві. У лютому 2023 року вона вже потрапила під санкції США – нібито як головна компанія для всіх формувань, які зараз воюють в Україні на боці Росії й називають себе «редутівцями».

Керує компанією Євген Сидоров, він же – один із співзасновників однієї з перших російських так званих ПВК – «Слов’янський корпус». Також фірма пов’язана з бізнесменом Костянтином Мірзаянцем, якого раніше у ЗМІ називали головним керівником цієї групи найманців. Та як показало розслідування журналістів Радіо Свобода, «Редут-безопасность» дійсно тривалий час управляла групою російських найманців у Сирії, але вона – далеко не ключова компанія усіх десятків збройних формувань, які наразі воюють у структурі «Редуту» під контролем російської розвідки.

Проаналізувавши звітність компанії, журналісти з’ясували, що «Редут-безопасность» майже не веде фінансової діяльності і не володіє належними оборотними коштами. А в отриманих журналістами прикладах контрактів у «ПВК «Редут» ця юрособа ніде не фігурувала. Євген Сидоров відмовився коментувати журналістам діяльність очолюваної ним фірми.

«Редут», як з’ясували «Схеми» в спільному з проєктом «Система» розслідуванні, фактично є секретною розгалуженою системою вербування тисяч росіян на війну проти України, яка контролюється і фінансується російською розвідкою. Бійці «Редуту» брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну і безпосередньо в боях на Київщині, Харківщині, Донеччині й Луганщині. За підрахунками «Системи», у 2023 році кількість найманців, що воюють «за системою «Редуту», могла сягати 25 тисяч осіб. Утримання такого формування, за підрахунками журналістів, може обходитися в близько мільярда доларів на рік.

У розслідуванні журналісти також наводять ім’я полковника Олексія Кондратьєва – як одного з основних кураторів так званого «добровольчого корпусу» за лінією ГРУ, куди входять і «редутівці», та генерал-лейтенанта і заступника голови російської розвідки Володимира Алєксєєва – як головного ініціатора створення цієї так званої «ПВК». Ні Володимир Алєксєєв і Олексій Кондратьєв, ані російське Міністерство оборони і прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не відповіли на запитання журналістів.

За набір найманців у так звані «приватні військові компанії» і «добровольчі формування» відповідає, найімовірніше, Сергій Дроздов – йдеться у розслідуванні. У витоку бази російської податкової служби зазначено, що у 2021 році Дроздов отримував дохід у Військовій академії Генерального штабу ЗС РФ. А в 2023 році обійняв посаду т.в.о. начальника 2-го управління Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ. Ця структура відповідає за організацію призову і комплектацію військ. Дроздов – один із учасників нарад комітету Ради Федерації з оборони й безпеки. Також його можна помітити на фото і відео з нагородження найманців.

Окремо журналісти також ідентифікували сотню бійців і командирів «Редуту» й отримали доступ до телефонів російських військових, на яких зафіксовані їхні злочини на території України.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше відреагували на це розслідування. На думку представника відомства, журналістське викриття «послаблює можливості підрозділу».