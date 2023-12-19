ЗМІ: військовий РФ у Нідерландах розповів про «велику кількість дітей», вивезених з України до Білорусі

Колишній полковник російської армії Ігор Саліков, який воював у приватній військовій компанії «Вагнер», прибув до Нідерландів, щоб свідчити в Міжнародному кримінальному суді про військові злочини Росії в Україні.

Нідерландський телеканал EenVandaag повідомив, що має письмову заяву Ігоря Салікова до Міжнародного кримінального суду про його бажання давати свідчення. Перед цим телеканал записав з ним інтерв’ю по Skype.

Ігорю Салікову 60 років. Він розповів, що прослужив у російській армії близько 25 років і має звання полковника. Після війни в Сирії, Африці та Україні у складі ПВК «Вагнера».

У своїй заяві до Міжнародного кримінального суду колишній російський військовий зазначив, що накази ПВК «Вагнера» зазвичай надходили безпосередньо з Міноборони Росії, а іноді «навіть з адміністрації президента Володимира Путіна».

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Телеканал повідомив, що Ігор Саліков розповів про операції «під чужим прапором» у Донецьку, коли від мін загинули мирні жителі та діти. При цьому, за його словами, сепаратисти обстріляли місто Донецьк, щоб потім звинуватити в цих злочинах українську армію.

Саліков стверджує, що був свідком звірств проти мирного населення. За його словами, над полоненими солдатами також знущалися та розстрілювали їх.

«Я бачив, як люди зі спецслужб вивозили через кордон до Білорусі велику кількість дітей без батьків», – додав він.

За його словами, в переміщенні дітей до Білорусі брали участь «цілі колони співробітників ФСБ на автомобілях і мікроавтобусах».

Російський військовий заявив, що хоче звернутися до Міжнародного кримінального суду, оскільки «втратив віру в справу Росії», а також додав, що минулого року відмовився виконувати наказ розстрілювати мирних жителів.

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Раніше в Офісі генерального прокурора повідомили, що досліджують інформацію, отриману від колишнього російського військовослужбовця Ігоря Салікова, який, як він сам каже, хоче виступити у Міжнародному кримінальному суді із заявою про воєнні злочини Росії в Україні.

Як повідомила Радіо Свобода віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, від початку повномасштабної війни до України вдалося повернути щонайменше 380 дітей, яких незаконно вивезли до Російської Федерації.

За офіційними даними української влади на 31 липня 2023 року, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російського уповноваженого у справах дітей Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до Росії.