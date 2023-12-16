Україна повернула додому ще трьох дітей – Єрмак

Україна за допомогою Катара повернула додому ще трьох дітей, розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Продовжуємо виконувати задачу президента Володимира Зеленського. Наші діти повертаються додому. Спільними зусиллями нашої команди і омбудсмана України Дмитра Лубінця за посередництва держави Катар ми повертаємо трьох дітей», – повідомив він.

За його словами, двоє з них повернулись до мами – це діти 2008-го і 2012-го років народження, яких вдалося вивезти з окупованих Росією територій України.

Також голова Офісу президента уточнив, що третя дитина перебувала на території РФ і «воз’єдналася зі своєю матір’ю на території Грузії».

«Всі вони вже вдома зі своїми рідними», – підсумував Єрмак.

1 грудня неурядова організація Save Ukraine повідомила про вивезення ще двох дітей з окупованих регіонів.

Як повідомила Радіо Свобода віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, від початку повномасштабної війни до України вдалося повернути щонайменше 380 дітей, яких незаконно вивезли до Російської Федерації.

За офіційними даними української влади на 31 липня 2023 року, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.