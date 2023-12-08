Лубінець: українських хлопців вносять до списків військовозобов’язаних на окупованих територіях та в Росії

Українські хлопці ще до настання повноліття мають надати дані про себе до військкоматів Росії чи на окупованих територіях, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час брифінгу на Першому засіданні Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей, яке відбулося у Києві.

За його словами, у Офісі омбудсмана офіційно немає підтверджених фактів, щоб українську дитину після настання 18-річного віку зразу ж мобілізували.

Але, каже Лубінець, є факт того, що українських неповнолітніх громадян, які опинилися в окупації чи були вивезені до Росії, вносять до списку військовозобов’язаних.

«Всі українські хлопчики, навіть до настання ще 18-річного віку, мають надати свої відомості до військкоматів на території РФ або на тимчасово окупованій території України. Їх вносять до списків військовозобов’язаних. І на наш погляд, це пряма підготовка для мобілізації українських дітей», – заявив Лубінець.

Також омбудсман розповів, що всі українські діти, які перебувають на території РФ, «обов’язково мають бути членами російських дитячих, молодіжних організацій».

«Вони всі військовоспрямовані. Це стосується не тільки хлопчиків, дівчатка теж мають бути членкинями таких організацій. Всі повинні вміти розбирати автомат Калашнікова, ходити строєм, співати пісні РФ. І основний меседж, який їм намагаються донести, що ви в майбутньому точно маєте стати російськими військовими», – розповідає уповноважений ВР із прав людини.

Раніше, у вересні Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець заявив, що Україні вдалося повернути додому 9 українських дітей, які, зокрема, перебували на тимчасово окупованій території.

Як повідомила Радіо Свобода віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, від початку повномасштабної війни до України вдалося повернути щонайменше 380 дітей, яких незаконно вивезли до Російської Федерації.