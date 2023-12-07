«Росія продовжує депортувати дітей»: Лубінець розповів, скільки дітей вивезли в РФ і яку нову тактику застосовує Москва

19 546 українських дітей були незаконно депортовані до Російської Федерації. Саме таку кількість вдалося офіційно верифікувати Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець.

Більшість – це діти, які опинилися на окупованій території після повномасштабного наступу Росії, заявив Дмитро Лубінець на брифінгу під час конференції з прав людини «Свобода або страх», яка відбулася у Києві 7 грудня.

За словами омбудсмана, робота з верифікації «максимально ускладнена через небажання російської сторони взагалі давати хоч якісь відомості про українських дітей ні напряму, ні через міжнародні організації».

Водночас, уповноважений з прав людини додає, що, за даними російської сторони, на території РФ нині перебуває більше ніж 700 тисяч українських дітей. Тому, очевидно, що офіційна цифра буде рости, бо вивезених дітей набагато більше.

Також, як заявив омбудсман, Росія продовжує депортувати дітей. Офіс уповноваженого має інформацію, що кожного дня російська сторона складає «нові й нові списки дітей, яких треба вивезти на територію РФ», заявляє Лубінець.

До того ж, РФ використовує нову тактику – дітей із Донецької та Луганської областей вивозять одразу не до Росії, попри близькість, а спершу везуть на територію Білорусі.

«Вони намагаються їх вивезти на територію Білорусі, а після Білорусі на територію РФ. Це така, можливо, нова тактика, або включення ще й Білорусі і президента Білорусі теж в цей список відповідальних за депортацію дітей. Або, можливо, максимально новий інструментарій, як нам не дозволити доказати, що саме Росія депортує українських дітей. Бо якось там через територію Білорусі максимально ускладнює нам задачу офіційного підтвердження цього факту», – пояснює Лубінець.

Загалом, за даними уповноваженого з прав людини, вдалося повернути 522 українські дитини, з яких 387 дітей були незаконно депортовані на територію РФ.

У загальну цифру також входять восьмеро дітей, яких Україна повернула напередодні. Зробили це завдяки спільній роботі із Катаром, який вже вдруге долучається до процесу повернення українських дітей, додав омбудсман.