США запровадили санкції проти голови білоруського Червоного Хреста, «гаманців» режиму Лукашенка

США 5 грудня запровадили нові санкції проти кількох юридичних і фізичних осіб, які, на думку Міністерства фінансів США, є джерелами доходів для режиму білоруського авторитарного лідера Олександра Лукашенка.

Ці дії спрямовані на посилення тиску на режим Лукашенка через його «жорстоке придушення демократичного громадянського суспільства Білорусі, корупційне фінансове збагачення сім’ї Лукашенка і співучасть у невиправданій війні Росії проти України», – йдеться в пресрелізі Міністерства фінансів США.

Заступник міністра фінансів США з питань тероризму і фінансової розвідки Браян Е. Нельсон заявив: «Ми продовжуватимемо переслідувати джерела доходів режиму Лукашенка, його так звані особисті «гаманці» і діячів, які сприяють веденню агресивної війни Росії в Україні, координують переміщення дітей з України до Білорусі й підтримують авторитарний режим Лукашенка».

Одним із тих, хто потрапив під санкції, є Дмитро Шевцов, генеральний секретар Червоного Хреста Білорусі, який, за даними Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC), був співучасником дій РФ із вивезення українських дітей до Росії.

Російський уряд і режим Білорусі «працюють разом, щоб координувати і фінансувати переміщення дітей з України до Білорусі», заявило Міністерство фінансів США.

І Україна, і білоруська демократична опозиція називають переміщення дітей незаконними депортаціями, а Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за їхню роль у незаконній депортації. Москва не заперечує переміщення українських дітей до Росії, але стверджує, що зробила це для їхнього захисту.

В OFAC заявили, що Шевцова додали до санкційного списку за допомогу Львовій-Бєловій, яка потрапила під санкції раніше.

Білоруський Червоний Хрест повідомив у червні, що понад 700 українських дітей перебувають у Білорусі, а в липні викликав міжнародне обурення, коли Шевцов відвідав дітей у Луганській області України і заявив на білоруському державному телебаченні, що організація активно брала участь у перевезенні дітей з окупованих Росією районів України до Білорусі.

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця закликала звільнити Шевцова і 1 грудня призупинила членство Білоруського Червоного Хреста.

Міністерство фінансів США оголосило про санкції під час візиту до Вашингтона лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, яка дала свідчення в комітеті у закордонних справах Палати представників, повідомивши законодавцям, що Білорусь прийняла близько 2000 дітей, які були депортовані з окупованих Росією територій України.

Санкції також спрямовані на тих, хто, за даними Міністерства фінансів США, фінансує режим Лукашенка, зокрема на членів його найближчого оточення, включно з Олександром Шакутіним, одним із провідних бізнесменів Білорусі, який заробив свої статки завдяки приватизації під час правління Лукашенка.

Шакутін контролює значну частину білоруського виробництва будівельної техніки через свою компанію «Амкодор», яка наразі планує виробляти ударні безпілотники й артилерійські системи, повідомило Міністерство фінансів США.

«Незважаючи на дефіцит протягом багатьох років, «Амкодор» покладався на особисті стосунки Шакутіна з Лукашенком, щоб отримати дуже вигідні кредити й інші форми державної підтримки за рахунок середньостатистичного білоруса», – заявили у відомстві.

Серед інших білоруських організацій, які підпадають під санкції, є три державні компанії, які, за словами OFAC, слугували «генераторами доходів» для режиму: Білоруська цементна компанія, Білоруський виробничо-торговельний концерн деревообробної і целюлозно-паперової промисловості, республіканське унітарне підприємство «Белтаможсервіс».

До списку також потрапили гендиректор «Белтаможсервісу» Вадим Бабарикін і двоє найбагатших білоруських олігархів Павло Топузидис і Віктор Петрович, які через свій бізнес «Табак Інвест» контролюють 30% білоруського тютюнового виробництва. Повідомлялося, що компанія бере участь у схемі контрабанди сигарет до Росії, яка принесла мільйони доларів доходу.

Міністерство фінансів США також запровадило обмеження проти компаній у білоруському оборонному секторі й деяких їхніх директорів, які, за словами OFAC, підтримували війну Росії в Україні.

Санкції передбачають замороження активів згаданих фізичних і юридичних осіб і загалом забороняють американцям мати з ними справу.