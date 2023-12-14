На Херсонщині повернули з окупації пʼятьох дітей – Прокудін

З тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну Україні територію повернули ще п'ятьох дітей, повідомив 14 грудня голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Двоє з них – мають родину. І їх вдалося вивезти разом з батьками. Ще троє – діти з категорії тих, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зараз усі вони у безпечному місці, їм надається необхідна допомога», – повідомив очільник області, подякувавши «організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, службам у справах дітей області».

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1 грудня неурядова організація Save Ukraine повідомила про вивезення ще двох дітей з окупованих регіонів.

Як повідомила Радіо Свобода віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, від початку повномасштабної війни до України вдалося повернути щонайменше 380 дітей, яких незаконно вивезли до Російської Федерації.

За офіційними даними української влади на 31 липня 2023 року, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.