Голова Херсонщини: з окупованих територій вивезли родину з двома дітьми

З окупованих територій вивезли родину з двома дітьми, заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 4 грудня.

«Зараз сім’я у безпечному місці. З нею працюють медики та психологи», – повідомив він.

Прокудін уточнив, що над поверненням працювали організація Save Ukraine разом із Міністерством з реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Офісом уповноваженого Верховної Ради з прав людини, та іншими відомствами.

За даними Прокудіна, від початку 2023 року на вільну територію України вдалося повернути 158 дітей з Херсонської області.

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1 грудня неурядова організація Save Ukraine повідомила про вивезення ще двох дітей з окупованих регіонів.

Як повідомила Радіо Свобода віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, від початку повномасштабної війни до України вдалося повернути щонайменше 380 дітей, яких незаконно вивезли до Російської Федерації.

За офіційними даними української влади на 31 липня 2023 року, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.