Організація Save Ukraine повідомляє про повернення ще двох дітей з окупованих територій

Із окупованих регіонів України на вільну територію вдалось повернути ще двох дітей, повідомила благодійна організація Save Ukraine 1 грудня.

Засновник організації, колишній уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба уточнив, окупанти РФ змушували батьків змінювати українські свідоцтва про народження дітей на документи російського зразка, а батька намагалися поставити на військовий облік.

«На щастя, родині вдалося вирватися й приїхати в Україну. Зараз вже родина в безпеці», – зазначив він.

За словами Кулеби, загалом команда Save Ukraine повернула з Росії й окупованих територій уже 213 дітей.

Раніше, у вересні Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець заявив, що Україні вдалося повернути додому 9 українських дітей, які, зокрема, перебували на тимчасово окупованій території.

Як повідомила Радіо Свобода віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, від початку повномасштабної війни до України вдалося повернути щонайменше 380 дітей, яких незаконно вивезли до Російської Федерації.