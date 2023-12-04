Російський удар по Новогродівці: під завалами будинку виявили тіло дитини

У Новогродівці на Донеччині, яка 30 листопада зазнала російського ракетного удару, виявили тіло дитини, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.



«Донеччина: у Новогродівці на місці частково зруйнованого 3-х поверхового житлового будинку виявлено тіло дитини. Таким чином, кількість жертв ворожого обстрілу у ніч 29 листопада по Покровському району зросла до трьох», – йдеться у повідомленні.



Пошукові роботи тривають, на місці працюють рятувальники, представники поліції.

Війська РФ вночі 30 листопада обстріляли багатоповерховий будинок у Новогродівці на Донеччині. Через обстріл загинули дві людини. У МВС повідомляли, що під завалами ще може залишатися родина: 33-річна жінка, 38-річний чоловік і 8-річна дівчинка.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.