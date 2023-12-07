Повернений із депортації Богдан Єрмохін хоче долучитися до порятунку українських дітей, вивезених в РФ

Богдан Єрмохін, депортований у Росію підліток з Маріуполя, який нещодавно повернувся в Україну, дав інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Ти як?», в якому розповів, що планує створити благодійний фонд і повертати додому незаконно вивезених до Росії українських дітей.

«Там дуже багато дітей, яким також потрібна наша підтримка. І про них теж забувати не треба», – сказав Богдан.

Коли перетнув український кордон, каже хлопець, тоді зрозумів, що його власна історія завершилася, але боротьба за неповнолітніх українців тільки починається. Для цього він із друзями відкриває благодійний фонд, який і опікуватиметься поверненням незаконно вивезених дітей, розповідає хлопець.

«Я вважаю, що ніхто в наші країні, абсолютно ніхто, не знає повністю на 100% як, що відчуває там дитина, що треба робити і як повернутися. На 99,9% знає тільки моя адвокатка Катерина Бобровська, тому що вона завжди була поруч і підтримувала мене максимально. Як і сестра моя», – сказав Богдан Єрмохін.

За словами Богдана, українські діти в депортації почуваються покинутими.

«Вони там відчувають себе затиснутими і ще й покинутими своєю ж Батьківщиною. Це дуже жахливе відчуття. Тільки після мого звернення до Зеленського (президента України Володимира Зеленського – ред.), тільки після мого звернення до апарату Лубінця (омбудсмена Дмитра Лубінця – ред.) – всі реально зрозуміли, що я хочу додому. Хоча я заявляв про це раніше. Ми просто мовчимо і тягнемо, поки діти зненавидять нас. А ми так не повинні робити», – переконаний Єрмохін.

Богдан стверджує, що знає багато українських хлопців і дівчат, які хочуть повернутися додому. Найбільшою проблемою, на думку хлопця, є те, що чимало депортованих неповнолітніх – сироти чи з дитячих будинків.

«З маленькими Росії простіше працювати, вони можуть змінити все і сказати, що вони там народилися. А от зі старшими дітьми так уже не вийде. У нас є велика проблема в тому, що зробити опіку не можуть люди, які не знають цієї дитини особисто. А багато там дітей, в яких не має родичів взагалі. З родичами набагато легше повертати дітей», – зазначив Богдан.

Депортований до Росії з Маріуполя українець Богдан Єрмохін повернувся в Україну 19 листопада. Це сталося в день його 18-річчя. Щоб забрати хлопця, у Мінськ за ним вирушила офіційна опікунка і сестра. Повернення Богдана Єрмохіна відбувалося через білорусько-український кордон.

Хлопець із дитинства – круглий сирота. Його вивезли до РФ разом із 30 іншими дітьми. Там його передали в прийомну російську сім’ю і зробили йому паспорт РФ. Утім протягом перебування в Росії хлопець постійно публічно заявляв про бажання повернутися в Україну, висловлював свою патріотичну позицію і намагався залишити РФ. Під час однієї з таких спроб його затримали і повернули до російської сім’ї. Після тривалих перемовин із представниками країни-агресорки Богдан Єрмохін усе ж потрапив додому.

За інформацією української влади, від початку агресії проти України Росія, за задокументованими даними, депортувала 20 тисяч українських дітей, але реальна цифра «набагато більша», стверджує президент Володимир Зеленський.