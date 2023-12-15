«Щоб у всіх дітей було Різдво» – волонтери оголосили збір на користь сиріт

У столиці Польщі громадська ініціатива «Євромайдан-Варшава» та фундація Stand With Ukraine оголосили терміновий збір на потреби дітей, які після початку повномасштабного російського вторгнення втратило батьків чи залишились без батьківської опіки.

«Наша кампанія має на меті подарувати дітям з України особливе Різдво, хоча б на мить повернути посмішку на їхні обличчя. Ці діти пройшли через пекло і втратили рідних в боях. Часто це діти героїв і героїнь, які борються за нашу свободу», – каже Наталія Панченко, лідерка громадської ініціативи «Євромайдан-Варшава».

Під гаслом «Щоб у всіх дітей було Різдво» одна з найстарших і найбільших українських організацій у Польщі розпочинає різдвяну акцію збору коштів, які підуть на подарунки для дітей та необхідні речі, яких дітям бракує після втрати дому. Спільно з Фундацією Stand With Ukraine активісти ініціативи «Євромайдан-Варшава» планують закупити необхідні речі з урахуванням конкретних потреб організації «Місто Добра».

«Місто Добра» – одна з провідних організацій в Україні, яка опікується дітьми-сиротами, одинокими матерями та дітьми, які залишилися без опіки внаслідок бойових дій та повномасштабного вторгнення», – пояснює Наталія Панченко.

Волонтери наголошують, що від 24 лютого 2022 року вже близько 9000 дітей в Україні втратили батьків чи залишились без батьківської опіки.