МКС підтвердив, що до них звернувся російський військовий, пов’язаний із «ПВК Редут»

На запит Радіо Свобода у Міжнародному кримінальному суді підтвердили, що колишній військовослужбовець Ігор Саліков дійсно звернувся до МКС із заявою щодо готовності свідчити про злочини російської армії.

«Ми можемо підтвердити, що ми дійсно отримали повідомлення від адресанта, про якого ви запитуєте (Ігоря Салікова – ред.), оскільки він зробив це публічно», – йдеться у відповіді суду.

В МКС також зазначили, що зазвичай не поширюють інформацію про людей, які до них звертаються, оскільки будь-кому, хто надсилає інформацію про злочини до Офісу прокурора МКС, забезпечується право на конфіденційність.

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Водночас у суді відмовилися зазначити юридичний статус Салікова, посилаючись на таємницю слідства.

18 грудня 2023 року російське видання Gulagu.net опублікувало новину про те, що російський військовий написав «явку з повинною» до МКС, заявивши про готовність свідчити про воєнні злочини армії РФ, зокрема, щодо діяльності групи «Вагнер» і ПВК «Редут». Пізніше те ж видання представило його в інтерв’ю як Ігоря Салікова – «офіцера військової розвідки (ГРУ) Міноборони РФ, ексначальника 4-го відділу Управління спецоперацій так званої «Генпрокуратури «ДНР», який брав участь у бойових діях та ФСБ і ГРУ».

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Джерела «Схем» в українській спецслужбі й одному з правоохоронних органів підтвердили, що це дійсно Ігор Саліков.

Як йшлося у розслідуванні «Хитрість «Редут», бійці збройного формування «Редут» воювали в Сирії на боці режиму Башара Асада. Згодом ця ПВК трансформувалася, перейшла під керівництво Головного розвідувального управління Росії і набрала бійців до різних розгалужених підрозділів «Редуту», які нині беруть участь у війні проти України.