Як свідчення російського бойовика Салікова допоможуть Україні встановити правосуддя в МКС?

До Нідерландів приїхав колишній «вагнерівець» і російський бойовик, який, як він сам каже, хоче виступити у Міжнародному кримінальному суді із заявою про воєнні злочини Росії в Україні. Про це розповів російський правозахисний проєкт «Гулагу.нет» на чолі з російським правозахисником і засновником Володимиром Осєчкіним. Проєкт на своїй сторінці опублікував відео інтерв'ю з чоловіком, який називає себе Ігорем Саліковим. І представляє його як «офіцера військової розвідки (ГРУ) Міноборони РФ, ексначальника 4-го відділу управління спецоперацій «генпрокуратури» «ДНР».

Чоловік просить політичного притулку для себе і своєї родини. Натомість обіцяє давати свідчення проти російського військового і політичного керівництва, зокрема президента РФ Володимира Путіна.

Саліков розповідає, що нібито брав участь у війні проти України ще з 2014 року і, мовляв, став свідком злочинів – таких, як жорстоке поводження і вбивство полонених, вивезення українських дітей без батьків з України до Білорусі.

«Гугалу.нет» публікують також листа цього чоловіка до Міжнародного кримінального суду російською мовою.

Журналісти проєктів Радіо Свобода «Схеми» та «Система» з'ясували, що колишній військовослужбовець РФ Ігор Саліков, який звернувся до Міжнародного кримінального суду, є одним із співзасновників російської організації, що започаткувала так звану приватну військову компанію «Редут». Джерела «Схем» в українській спецслужбі та одному з правоохоронних органів підтвердили, що це дійсно Ігор Саліков. Як йшлося у розслідуванні «Хитрість «Редут», бійці збройного формування «Редут» воювали в Сирії на боці режиму Башара Асада. Згодом ця ПВК перейшла під керівництво Головного розвідувального управління Росії і набрала бійців до різних розгалужених підрозділів «Редуту», які нині беруть участь у війні проти України. Розслідувачі Радіо Свобода також додають, що в результаті аналізу біографії профілю Салікова, вдалось встановити його псевдонім, який він часто використовує – «Ігор Коваль».

Цей чоловік – Ігор Саліков – у своєму листі до МКС пише, що протягом року передавав через правозахисника Осєчкіна відому йому дані для інформування Міжнародного кримінального суду та Офісу генерального прокурора України.

Що відомо про цього чоловіка?

Чи правда Офіс генпрокурора був з ним в контакті і отримував дані про злочини російських військ в Україні?

І чи можуть його свідчення стати базою для міжнародного правосуддя?

Про це в етері програми Радіо Свобода «Свобода.Ранок» розповів Юрій Бєлоусов – керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора.

– Пане Юрію, по-перше, чи знайомий Офісу генерального прокурора цей чоловік – Ігор Саліков, чи дійсно він – російський бойовик, який вирішив співпрацювати зі слідством, чи підтверджуєте ви справжність його історії?

Офіс генпрокурора вже понад пів року працює з цією людиною. Він повідомив про певні воєнні злочини. Деякі з них вже знайшли своє підтвердження

– Так, я підтверджую той факт, що Офіс генерального прокурора вже понад пів року працює з цією людиною, яка надає нам свідчення про дії Росії, починаючи з 2013 року, з підготовки до відкритого вторгнення, особливості відкритого вторгнення. Окрім того дав доволі вважливі свідчення, частина з яких вже знайшла своє підтвердження, пов'язані з відкритим вторгненням, починаючи з 24 лютого 2022 року. Він повідомив про певні воєнні злочини. Деякі з них ми розслідуємо. Деякі з них вже знайшли своє підтвердження. Мені зараз важко сказати щодо всієї інформації, яку надає ця людина, це потребує перевірки в рамках розслідування. Але частину цієї інформації ми вже перевірили, і вона знайшла своє підтвердження.

– А як вдалося з ним сконтактувати? Хто допоміг в цьому? Чи він вийшов на Офіс uuенпрокурора? Чи як це відбулося?

– Щодо цього я не хотів би коментувати, бо це насправді важливо? з точки зору співпраці і взаємодії з іншими подібними людьми, які втікають від путінського режиму, з якими ми також співпрацюємо. Бо, як ви розумієте, не тільки ми з вами дивимося цю передачу, але і наш ворог також. Не тільки ми з вами дивимося цю передачу, а і наші вороги також.

– Якій інформації від нього ви знайшли підтвердження?

– Зокрема, йдеться про вбивство цивільної особи на території Київської області, ми перевірили цю інформацію, вона підтвердилась.

– Як це можна використати в міжнародному правосудді? Що це дає Україні?

Cтаном на сьогодні ми маємо понад 114 тисяч задокументованих воєнних злочинів

– По-перше, ми здійснюємо власне розслідування і станом на сьогодні ми маємо понад 114 тисяч задокументованих воєнних злочинів. І ту інформацію, про яку повідомляє пан Ігор, ми також документуємо в межах національного законодавства. Але, безумовно, ми співпрацюємо і з Міжнародним кримінальним судом, але не лише з Міжнародним кримінальним судом.

Наразі понад 24 країни світу розпочали власне розслідування щодо воєнних злочинів, які вчиняє агресор на нашій території. Частину доказів, яку ми маємо у нашому розпорядженні, яка може бути цікава нашим партнерам, ми передаємо їм для того, щоб вони переслідували злочинців у своїх судах. Один з останніх прикладів, як ви чули, про Сполучені Штати, які оголосили про підозри чотирьом потенційним воєнним злочинцям, ми також з ними співпрацюємо.

– А чи вдалося вам встановити, чи сам Саліков брав безпосередню участь у злочинах, про які готовий розповідати? Бо він каже, що відмовився в якийсь момент виконувати злочинні накази.

– Ми перевіряємо всю інформацію, яка доступна. Більше деталей на цей час не можу повідомити.

– Яким зараз буде його статус?

– Окремо є українське розслідування. Як ви знаєте, зараз він перебуває в Нідерландах, і тут уже Міжнародний кримінальний суд буде самостійно визначати, яким чином співпрацювати з цією людиною. Тут це абсолютно конфіденційна інформація, і тут ми не можемо жодним чином навіть коментувати. Сподіваємося, що ця інформація буде цінна, і це допоможе Міжнародному кримінальному суду встановити обставини воєнних злочинів, які в нашій країні відбуваються. Ми зі свого боку готові надати будь-яку допомогу Міжнародному кримінальному суду, ми і так це робимо на постійній основі. Але щодо конкретно цієї ситуації зараз коментувати дуже рано.

Найбільший офіс Міжнародного кримінального суду поза межами Гааги перебуває саме в Києві. І ми у постійній, щоденній співпраці з нашими колегами, і ті ж перші ордери на арешт Путіна, Львової-Бєлової, які відбулись в березні цього року, це свідчення нашої співпраці.

Ніколи такого швидкого правосуддя і розслідувань Міжнародного кримінального суду не було, як в Україні. Саме через співпрацю. По цьому конкретному випадку ми будемо надавати все від нас залежне, щоб Міжнародний кримінальний суд прийняв рішення в межах своєї компетенції.