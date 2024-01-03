ЮНІСЕФ: за останній тиждень через атаки РФ загинули двоє дітей, ще 15 поранені

За останній тиждень двоє дітей загинули та щонайменше 15 дітей отримали поранення внаслідок хвилі російських атак у кількох областях, заявив представник ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

Він нагадав, що за останні шість днів у Дніпрі, Львові, Харкові, Києві, Одесі та інших населених пунктах стали жертвами атак діти та сім’ї, об’єкти інфраструктури, за останніми даними, щонайменше вісім шкіл і 10 медичних закладів, у тому числі пологовий будинок, були пошкоджені.

«Вбивства та калічення дітей, напади на школи та лікарні є серйозними порушеннями прав дітей, вони повинні припинитися. Треба дотримуватися законів війни. Діти та цивільна інфраструктура, на яку вони покладаються, повинні бути захищені», – йдеться у заяві представника ЮНІСЕФ.



Мунір Мамедзаде додав, що, згідно зі звітами ООН, майже 1800 дітей було вбито або поранено з початку ескалації війни в Україні. Реальні дані, ймовірно, є набагато більшими.

За даними Офісу генпрокурора, станом на 2 січня в Україні 515 дітей загинули, ще щонайменше 1179 – зазнали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок збройної агресії Росії.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні кілька днів Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні від початку хвилі атак Росії, що почалася 29 грудня, зафіксувала 90 випадків загибелі цивільних людей в Україні, у тому числі двох дітей, і 421 випадок поранення цивільних осіб в 12 областях. Це дані станом на 2 січня.