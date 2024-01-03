Війська РФ завдали два ракетні удари по Харкову. Влада повідомила про наслідки

Російські війська завдали два удари по Харкову, попередньо – без постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Окупанти завдали 2 удари по Харкову, попередньо – ракетами С-300. На цю хвилину – без постраждалих. Є інформація про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури в центральній частині міста», – написав він у телеграмі.

Раніше влада повідомила, що 2 січня внаслідок російських обстрілів у Харкові постраждали 62 людей, із них шестеро – діти, одна жінка загинула. У медзакладах міста після вчорашнього удару перебуває 28 людей, зокрема четверо дітей. Двоє дорослих – у тяжкому стані.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом останніх п’яти днів Росія випустила по території України щонайменше 500 ракет й ударних дронів.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.