У Харкові зросло число жертв ракетної атаки 2 січня

До двох зросло число загиблих унаслідок ракетної атаки Харкова, здійсненої російськими військовими 2 січня, повідомила обласна прокуратура 4 січня.

«На жаль, у лікарні померла одна з поранених – 84-річна жінка. Станом на зараз унаслідок масованої ракетної атаки РФ загинули двоє жінок, ще 62 цивільних мешканці травмовані», – ідеться в повідомленні.

Перед тим у прокуратурі вказали, що зросло число потерпілих – до медиків звернулася 23-річна дівчина, у якої діагностували акубаротравму.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Загинули понад 40 людей, більше ніж 150 людей поранені.

Унаслідок російської ракетної атаки, здійсненої зранку 2 січня, загинули шестро людей – по двоє в Києві і Київській області, а тепер і в Харкові, 130 людей постраждали.