Додаткові системи ППО та ракети до них є пріоритетом №1 – Зеленський після масованих атак РФ

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Росія використала новорічний час для своїх атак, щоб зламати «дух українців та щоб повернути стару, торішню загрозу», тому постачання додаткових систем ППО та ракет до них є пріоритетом №1.



«Очевидно, що саме цей новорічний час – кінець минулого року, перші дні цього року – керівники держави-терориста пробували використовувати, щоб зламати наш дух та щоб повернути стару, торішню загрозу. Загрозу знищення нашої енергетики, основ нашого життя», – заявив він у вечірньому відеозверненні.

Президент зазначив, що українські захисники неба роблять усе можливе, щоб захистити державу.

«Уся команда наших дипломатів, усі, хто відповідає за комунікацію з партнерами, українські представники за кордоном на сто відсотків роблять усе, аби забезпечити постачання додаткових систем ППО і ракет до них. Це пріоритет номер один», – сказав він.



За його словами, таким же пріоритетом є нові пакети підтримки для українських воїнів.

«Артилерія, зокрема калібр 155, засоби РЕБ, нові дрони та інше, що необхідно. Вдячний усім нашим партнерам, які вже формують нові пакети підтримки. Буде цього місяця багато відповідної комунікації», – додав Зеленський.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні дні Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Загинули, за даними МВС, 53 людини, 170 людей постраждали. 4 січня стало відомо про ще двох виявлених загиблих у Києві.

Вранці 2 січня війська РФ здійснили чергову масовану атаку України, застосувавши майже сотню ракет. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».

Унаслідок масованої атаки РФ загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові, 130 людей постраждали.