Росія вивела в Чорне море ракетоносій – Сили оборони півдня

Росія вивела в Чорне море надводний ракетоносій, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня.

«Як тільки шторм в морі трохи вщух, ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій – фрегат «Адмірал Макаров» – має напоготові вісім «Калібрів», – йдеться у повідомленні.

Військові попереджають – рівень ракетної небезпеки значно підвищений.



Вранці Військово-Морські сили ЗСУ повідомляли про три російські кораблі в Чорному та Азовському морях, серед них ракетоносіїв не було.

Крім того, ввечері 4 січня Повітряні сили ЗСУ попередили про рух кількох груп «шахедів» з півдня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук 31 грудня 2023 року заявив, що від 24 лютого 2022 року Сили оборони України вже знищили 3095 «шахедів» та 1709 російських ракет різних типів, з них майже 400 «Калібрів».

Після того Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.