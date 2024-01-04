ЗСУ попереджають про загрозу з півдня – зафіксовані кілька груп «шахедів»

Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ударних безпілотників з півдня.



«Кілька груп «шахедів» на Херсонщині, прямують на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

Станом на 21:25 повітряна тривога оголошена в Луганській, Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Раніше голова Кіровоградської ОВА заявив про російський удар по Кропивницькому вранці 4 січня, через який загинула одна людина, восьмеро – були поранені.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні дні Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.