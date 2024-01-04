Російський удар по Кропивницькому: 8 людей поранені, пошкоджені будівлі

Державна служба з надзвичайних ситуацій оновила дані про постраждалих внаслідок російського удару по Кропивницькому вранці 4 січня.

«Одна людина загинула, ще 8 – поранені внаслідок ворожого обстрілу», – йдеться в повідомленні.

За даними служби, внаслідок удару руйнувань зазнав один з промислових об’єктів на території обласного центру.

«Падіння уламків спричинили пошкодження кількох будівель та займання автомобіля, яке оперативно ліквідували рятувальники», – додали рятувальники.

Голова області Андрій Райкович уточнив, що всі поранені мають осколкові поранення, їм усім надається медична допомога.

Раніше голова ОВА заявив про російський удар по Кропивницькому вранці 4 січня, через який загинула одна людина.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.