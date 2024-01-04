Прокуратура: черкащанина ув’язнили на 9 років за передачу Росії даних про розташування військових і ППО

Жителю Черкас винесли вирок у справі про несанкціоноване поширення даних щодо Збройних сил України, повідомив Офіс генерального прокурора 4 січня.

«За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури суд визнав винним жителя Черкас у несанкціонованому поширенні інформації про розташування та рух Збройних Сил України (частина 3 статті 114-2 КК України). Йому призначено покарання – дев’ять років позбавлення волі», – заявила прокуратура.

За повідомленням, обвинувачення довело, що чоловік із травня 2023 року за грошову винагороду діяв надавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію. Зокрема, йдеться про місця розташування військових частин, особового складу та техніки Збройних сил, а також систем протиповітряної оборони на території Черкаської області.

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«До кожного повідомлення він додавав скриншот карт у програмі Google Maps з точними координатами. За декілька місяців чоловік отримав від ворога за виконану «роботу» 27 600 гривень», – додає ОГП.

У листопаді 2023 року Служба безпеки України повідомила про затримання двох людей, які збирали розвіддані про дислокацію ЗСУ та наслідки повітряних атак РФ у Києві та Черкасах.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.

На 4 січня Офіс генпрокурора зареєстрував 15 774 злочини про національної безпеки України за час повномасштабної війни за різними статтями.