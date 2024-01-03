СБУ затримала колишнього урядовця в Києві. Його підозрюють у роботі на ФСБ

Служба безпеки України повідомляє колишнього урядовця в Києві – про це відомство заявило 3 січня.

За повідомленням, йдеться про колишнього чиновника, який у попередні роки працював у Міністерстві палива та енергетики, Державне агентство резерву України та Міністерстві вугільної промисловості.

«Після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціонувати себе як «політексперт» та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику кремля щодо України. З того часу він перебував на прямому зв’язку з одним із керівників 5-ї служби ФСБ, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України», – йдеться в повідомленні.

Крім того, затриманий співпрацював із ватажком збройного угруповання «ЛНР» Леонідом Пасічником і підтримував «приєднання» східних регіонів України до Ростовської області Росії, заявляє СБУ.

Чоловіка затримали у власному помешканні.

Читайте також: Бізнесмен Черняк відкинув підозри СБУ у фінансуванні збройної агресії Росії

«Під час обшуків у помешканні та автомобілі зрадника вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи, які підтверджують його підривну діяльність на користь РФ. Крім того, у фігуранта виявлено «відзнаку за взаємодію» від представників держави-агресора, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку», – заявляє Служба.

Затриманому повідомили про підозру в державній зраді та порушенні рівноправності громадян. Кваліфікація справи передбачає до 15 років тюрми. Правоохоронці не називають імені підозрюваного.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.