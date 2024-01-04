У Нікополі через артобстріл поранені двоє чоловіків – влада

У Нікополі через здійснений зранку 4 січня силами РФ артилерійський обстріл зазнали поранень двоє чоловіків, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Обидва мають поранення ніг. Відомо, що один з них – «тяжкий». Лікарі надають усю необхідну допомогу. Наслідки атаки уточнюємо», – написав чиновник у телеграмі.

Нікополь – місто в Дніпропетровській області, розташоване через річку Дніпро напроти окупованого міста Енергодар у Запорізькій області. З іншого берега Дніпра Нікополь перебуває у прямій досяжності російської артилерії.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.