ДСНС: російські війська обстріляли Нікополь, жінку врятували з-під завалів

Російська армія обстріляла житловий сектор Нікополя на Дніпропетровщині з артилерії, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій 8 грудня.

Через влучання боєприпасу в житловий будинок під завалами опинилися жінка 1937 року народження.

«Надзвичайники врятували постраждалу, надалі її було госпіталізовано до лікарні», – додали в службі.

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Раніше в п’ятницю російські війська завдали ракетного удару по Павлоградському району на Дніпропетровщині. За даними обласної влади, одна людина загинула, ще восьмеро отримали поранення.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, Дніпропетровщину. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.