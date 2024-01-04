Голова ОВА: через російську атаку на Кропивницький загинула одна людина

Російська армія обстріляла Кропивницький вранці 4 січня, заявив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий», – повідомив він.

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Голова ОВА додав, що оприлюднить деталі згодом.

31 грудня Райкович повідомив про пошкодження лінії електропередач та господарської будівлі внаслідок російської атаки у Кропивницькому районі.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.