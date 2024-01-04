Обстріли прифронтових регіонів: 2 загиблих на Херсонщині, поранені на Миколаївщині та Донеччині

Російські війська 97 разів обстріляли Херсонську область за добу 3 січня, заявив голова обласної військової адміністрації Олександро Прокудін вранці в четвер.

За його даними, армія РФ випустила 486 обстрілів із мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації, з них – 19 по Херсону.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальний заклад у Херсонському районі; територію підприємства у Бериславі. Через російську агресію дві людини загинули», – заявив очільник області.

Також обстрілів зазнали кілька районів Миколаївської області, повідомив голова регіону Віталій Кім. Обстріли пошкодили приватне житло, підприємства та об’єкт енергетичної інфраструктури.

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У Чорноморській громаді власниця приватного будинку зазнала тілесних ушкоджень.

Також кілька людей були поранені внаслідок ракетного удару по Снігурівці, додав Кім:

«Влучання по території одного з підприємств спричинило пожежу, яку вдалося оперативно ліквідувати. Також пошкоджено приватні будинки. Четверо людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, серед них – неповнолітня дівчинка».

Російська армія також обстрілювала населені пункти Донецької області, заявив голова ОВА Вадим Філашкін.

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«Одна людина поранена в Авдіївці. У Мар’їнській громаді пошкоджено будинок у Красногорівці, обстріляні Костянтинівка і Єлизаветівка. У Кураховому в зоні ураження промзона», – йдеться в повідомленні.

Ще одна людина зазнала поранень у Переїзному Званіської громади, додав він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.