Сили ППО збили два дрони-камікадзе вночі – Повітряні сили

Російські війська вночі атакували Україну двома дронами-камікадзе, повідомило командування Повітряних сил вранці 4 січня.

«У ніч на 4 січня 2024 року ворог атакував двома ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Обидва – знищені на Хмельниччині», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, додають військові, російська армія вдарила трьома зенітними керованими ракетами по Харківщині та Донеччині.

Напередодні увечері Повітряні сили попереджали про рух двох ударних дронів на захід. У кількох областях оголошували повітряну тривогу.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.