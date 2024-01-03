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У ЗСУ повідомляють про рух кількох груп «шахедів» на півдні України

Нині повітряна тривога оголошена в Харківській, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. 
Нині повітряна тривога оголошена в Харківській, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. 

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух кількох груп «шахедів» на півдні України.

Як повідомляють військові у телеграмі, кілька груп «шахедів» перебувають на півдні Миколаївщини, прямують на північний захід.

Також у Повітряних силах додали, що тривога на Харківщині пов’язана з роботою російської тактичної авіації з Бєлгородської області РФ – є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Нині повітряна тривога оголошена в Харківській, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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