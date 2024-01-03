Норвегія відправить два F-16 до Данії для підготовки українських пілотів

Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії, щоб сприяти навчанню українських пілотів із використання літака американського виробництва, заявив 3 січня міністр оборони Норвегії.

Минулого року Норвегія, а також такі країни, як Данія і Нідерланди, заявили, що передадуть Україні зняті з експлуатації F-16.

«Союзники працюватимуть день і ніч, щоб створити міцні й сучасні повітряні сили для України», — заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

Норвегія раніше направила 10 інструкторів до Данії для навчання українських пілотів.

Президент України Володимир Зеленський 13 грудня відвідав Осло для переговорів з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Ґар Стьоре та іншими лідерами країн Північної Європи щодо подальшої підтримки України у її війні проти російського вторгнення.

Уряд Норвегії 1 січня дозволив прямі продажі зброї й оборонної продукції своєї оборонної промисловості Україні.

Україна неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.

Київ отримав від союзників обіцянки передати сучасні винищувачі F-16. Нині українські льотчики проходять навчання на F-16. Типовий курс підготовки на F-16 триває близько шести місяців. Однак офіційні особи США зазначили, що українські пілоти навряд чи будуть слідувати стандартній моделі, оскільки курс відповідатиме потребам України в захисті неба від російських літаків, безпілотників і ракет.

Очікується, що після закінчення тренувальних місій Україна отримає ці літаки від західних партнерів. Данія заявила, що передасть Києву першу партію F-16 навесні 2024 року.