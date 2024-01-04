Міненерго: у Кропивницькому через удар Росії пошкоджений енергетичний об’єкт

У Кропивницькому внаслідок російського ракетного удару, що стався зранку 4 січня, пошкоджений один з об’єктів НЕК «Укренерго», повідомило Міністерство енергетики.

«На жаль, є загиблий. Ще п’ять людей – поранені. Також зазнав пошкоджень і об’єкт ПАТ «Кіровоградобленерго» – поранено двох енергетиків», – йдеться в повідомленні.

У Міненерго зауважили, що внаслідок удару знеструмлені повітряні лінії, без напруги залишилися побутові споживачі й залізниця.

Роботи з відновленням електропостачання тривають, додали в міністерстві.

Раніше голова ОВА заявив про російський удар по Кропивницькому вранці 4 січня, через який загинула одна людина, восьмеро – були поранені.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.