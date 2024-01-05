Генштаб: ЗСУ продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонщині

За попередню добу на фронті відбулося 59 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 5 січня.

Російські війська завдали сім ракетних та 36 авіаційних ударів по українських позиціях і населених пунктах, а також здійснили 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони, за зведенням, відбили протягом доби:

чотири російські атаки в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» на Куп’янському напрямку (райони Синьківки та Петропавлівки)

ще чотири – поблизу Богаднівки, Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку

на Авдіївському напрямку: 16 нападів біля Новобахмутівки, Степового та Авдіївки, ще 16 – біля Первомайського та Невельського

сім атак поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку

вісім атак біля Роботиного та північно-західніше Вербового на Запоріжжі

На Шахтарському та Лиманському напрямку штаб не фіксував наступальних дій російської армії.

«В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив шість безуспішних штурмових дій», – йдеться в зведенні.

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Командування звітує про 10 ударів авіації по місцях скупчення російських військових та по двох пунктах управління. Також ракетні війська ЗСУ, за повідомленням, уразили загалом 13 російських військових цілей.

Напередодні стало відомо про низку вибухів в окупованому Криму. Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України заявило, що українські військові вдень 4 січня уразили командний пункт з’єднання російських військ поблизу Севастополя в окупованому Криму.

Напередодні речник Державного департаменту США висловив переконання, що ситуація на полі бою може змінитися, але Росія зазнала невдачі.