Cитуація на фронті може змінитися, але Путін не зможе досягнути своєї кінцевої мети – Держдеп США

У Державному департаменті США допускають, що ситуація на полі бою може змінитися, але стверджують, що Росія програла – Володимир Путін не досягнув і не зможе досягнути своєї кінцевої мети.

«Цілком зрозуміло, що Росія зазнала невдачі. Ми не оцінюємо, що вони збираються захопити Київ. Він (Путін - ред.) не досягнув і не зможе досягнути своєї кінцевої мети, яка полягає в тому, щоб підкорити всю Україну. Ми бачимо Україну, яка здатна міцно стояти на ногах, яка розбудовує свою економіку, розбудовує свою армію. Ситуація на полі бою буде дуже важкою без додаткової підтримки від США, і ми вважаємо, що нам потрібно продовжувати їх підтримувати, і ми думаємо, що Конгрес зрештою це зробить. Але зрештою ми віримо, що Путін не досяг – не тільки не досяг, але й не досягне своїх кінцевих цілей», – сказав речник Держдепу Метью Міллер під час брифінгу.

У Держдепі США не вважають, що війна в Україні зараз складається на користь Росії. Міллер нагадав, що люди часто забувають, якою насправді була мета Володимира Путіна – тотальне захоплення України.

«Україна не тільки змогла запобігти цьому. Зараз усі сприймають це як належне, але це не виглядало як вирішене питання на початку цієї війни. Їм вдалося повернути близько половини території, яку Росія захопила в перші тижні війни. І навіть протягом останніх кількох тижнів вони (українці) продовжують досягати успіхів на полю бою», – додав речник Державного департаменту США.

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Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Генштаб ЗСУ останнім часом повідомляє про відбиття російських атак практично на всіх напрямках фронту. Крім того, в останні дні Москва посилила масовані атаки по Україні як з застосування ракет різних типів, так і безпілотників.

Наприкінці 2023 року американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що Росія продовжить завдавати масштабних ударів по Україні, намагаючись підірвати український моральний стан і здатність України давати відсіч вторгненню РФ.