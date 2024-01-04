Пентагон відреагував на повідомлення про утилізацію ATACMS, яких потребує Україна

У Міністерстві оборони США відреагували на повідомлення в медіа про ATACMS, які мають утилізувати замість того, щоб надати їх Україні.



«Так, я бачив ці повідомлення в пресі. Це неправда. Ці повідомлення помилкові», – сказав на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер.

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Днями журнал Newsweek писав, що установки ATACMS, яких потребує Україна, у США планують утилізувати. Йдеться про установки ATACMS та сотні ракет M39 і M39A1, писало видання з посиланням на колишнього командувача армією США в Європі Бена Годжеса та Деніела Райса, колишнього спеціального радника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Вони вважають, що це озброєння можна використати дешевше і корисніше, замість того, щоб витрачати державні кошти на плановану утилізацію – «ці ракети можна відправити в Україну, яка дуже ефективно використала б їх проти армії Росії». При цьому Деніел Райс каже, що термін придатності не викликає побоювань, і додає, що в Україні ці ракети могли б ще добре попрацювати.

У жовтні минулого року США надали Україні балістичні ракети ATACMS. За даними Білого дому, Києву передали ракети, які «здатні працювати на радіусі до 165 км».

Українські військові 17 жовтня вперше використали ATACMS, щоб уразити російські аеродроми і склади боєприпасів на окупованій території України. За повідомленнями, військові випустили 18 ракет по цілях в окупованих Бердянську та Луганську.

Але американський інститут вивчення війни (ISW) зауважив, що «Україна, ймовірно, отримала лише обмежену кількість ATACMS, і їй знадобиться більше, якщо вона хоче підтримувати та посилювати цей початковий ефект» від ударів. Після того про надання Києву нових ATACMS не повідомлялося.