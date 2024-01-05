Штупун: на Таврійському напрямку сили РФ «відмовляються йти на штурми»

На Таврійському напрямку російські військові «бунтують, відмовляються йти на штурми», повідомив в ефірі телемарафону речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

«По-перше, у них свята новорічні, і не дуже хочуть росіяни йти в атаку взагалі, деякі підрозділи починають бунтувати та відмовляються або тікають з окопів, щоб не йти. Тобто саботують», – розповів Штупун.

За його словами, «ворог намагається максимально завдати втрат логістичним шляхам, українським укріпленням і дістати українських захисників». Штупун уточнив, що «після цього окупанти спробують знову кинути вперед у «м’ясні» штурми нову піхоту».

Речник також повідомив, що на Запорізькому напрямку російські військові «намагаються повернути втрачене положення», а «загальні втрати ворожої армії тримаються на рівні 400-500 окупантів на добу».

Вранці 5 грудня Генеральний штаб ЗСУ звітував про те, що за попередню добу на фронті відбулося 59 бойових зіткнень.

26 грудня головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що в результаті бойових дій Мар’їнка була фактично знищена. Він визнав, що українські сили частково відступили з населеного пункту, але все ще діють на північних околицях Мар’їнки і підготували оборону лінію за межами населеного пункту.

Путін стверджував, що захоплення Росією Мар’їнки дозволить російським силам відтіснити українські бойові підрозділи від окупованого Донецька і створити ширший оперативний простір для російських військ

Російські війська намагалися захопити Мар’їнку з 2014 року і ведуть щоденні наступи на населений пункт із початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, посиливши ці штурми з початку жовтня 2023 року.

15 грудня британська розвідка заявила, що російські військові прагнуть захопити Мар’їнку для «подальшого просування на захід у бік Курахового, але прорив вкрай малоймовірний».