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Штупун: на Таврійському напрямку сили РФ «відмовляються йти на штурми»

На Таврійському напрямку російські військові «бунтують, відмовляються йти на штурми», повідомив Олександр Штупун
На Таврійському напрямку російські військові «бунтують, відмовляються йти на штурми», повідомив Олександр Штупун

На Таврійському напрямку російські військові «бунтують, відмовляються йти на штурми», повідомив в ефірі телемарафону речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

«По-перше, у них свята новорічні, і не дуже хочуть росіяни йти в атаку взагалі, деякі підрозділи починають бунтувати та відмовляються або тікають з окопів, щоб не йти. Тобто саботують», – розповів Штупун.

За його словами, «ворог намагається максимально завдати втрат логістичним шляхам, українським укріпленням і дістати українських захисників». Штупун уточнив, що «після цього окупанти спробують знову кинути вперед у «м’ясні» штурми нову піхоту».

Речник також повідомив, що на Запорізькому напрямку російські військові «намагаються повернути втрачене положення», а «загальні втрати ворожої армії тримаються на рівні 400-500 окупантів на добу».

Вранці 5 грудня Генеральний штаб ЗСУ звітував про те, що за попередню добу на фронті відбулося 59 бойових зіткнень.

26 грудня головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що в результаті бойових дій Мар’їнка була фактично знищена. Він визнав, що українські сили частково відступили з населеного пункту, але все ще діють на північних околицях Мар’їнки і підготували оборону лінію за межами населеного пункту.

Путін стверджував, що захоплення Росією Мар’їнки дозволить російським силам відтіснити українські бойові підрозділи від окупованого Донецька і створити ширший оперативний простір для російських військ

Російські війська намагалися захопити Мар’їнку з 2014 року і ведуть щоденні наступи на населений пункт із початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, посиливши ці штурми з початку жовтня 2023 року.

15 грудня британська розвідка заявила, що російські військові прагнуть захопити Мар’їнку для «подальшого просування на захід у бік Курахового, але прорив вкрай малоймовірний».

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