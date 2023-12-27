Штупун: після втрати російських Су-34 кількість авіаударів «різко зменшилася»

Речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода Live» заявив про зменшення кількості щоденних авіаударів на таврійському напрямку після знищення Силами оборони України чотирьох бомбардувальників Су-34 наприкінці минулого тижня.

«Після втрати чотирьох винищувачів-бомбардувальників Су-34, вже дві доби поспіль ворог на Донеччині, в операційній зоні сил «Таврія», використовує для авіаударів тільки штурмовики Су-25 і ударні гелікоптери Ка-52. Тобто кількість авіаударів різко зменшилася. Якщо раніше було 15, 17, до 20 на добу, то наразі, наприклад, позавчора, було три авіаудари, а вчора було сім», – повідомив Штупун.

Також речник повідомив, що ЗСУ успішно тримають оборону поблизу Авдіївки Донецької області, у тому числі за рахунок підготовлених за час повномасштабної війни укріплень.

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«Ми зараз робимо свою роботу і наразі я бачу, що вона досить успішна» – заявив він.

Штупун додав, що позиції були підготовлені і в тилу, і на другій лінії оборони:

«Тому якогось великого оперативного виходу на оперативний простір там не буде».

Генеральний штаб заявив увечері 27 грудня про відбиття 12 атаксхідніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак біля Сєверного, Первомайського, Невельського на цьому ж напрямку.

Президент України Володимир Зеленський 25 грудня анонсував подальше посилення сил протиповітряної на фоні збиття п’яти авіабортів ЗС РФ останніми днями.