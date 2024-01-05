Штаб ЗСУ оцінює загальні втрати Росії в понад 363 тисячі військових

Російські війська втратили близько 790 людей особового складу за попередню добу, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 5 січня.

Загальні втрати російської армії Генштаб оцінює в приблизно 363 070 військових.

Командування також навело оновлені дані про втрати російської техніки:

6 011 танків (+9)

11 142 бойових броньованих машин (+14)

8 604 артилерійські системи (+30)

949 реактивних систем залпового вогню (+2)

631 засіб протиповітряної оборони (+1)

329 літаків

324 гелікоптери

6 771 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+18)

1 786 крилатих ракет (+1)

23 кораблі й катери

1 підводний човен

11 463 автомобілів і автоцистерн (+40)

1 313 одиниць спеціальної техніки (+9)

Україна і Росія майже не оприлюднюють інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

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27 листопада розвідка Великої Британії повідомила, що за шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні.

Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут.