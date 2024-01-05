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Новини | Суспільство

Штаб ЗСУ оцінює загальні втрати Росії в понад 363 тисячі військових

Знищений Силами оборони України танк армії РФ на пшеничному полі. Харківщина, 22 лютого 2023 року
Знищений Силами оборони України танк армії РФ на пшеничному полі. Харківщина, 22 лютого 2023 року

Російські війська втратили близько 790 людей особового складу за попередню добу, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 5 січня.

Загальні втрати російської армії Генштаб оцінює в приблизно 363 070 військових.

Командування також навело оновлені дані про втрати російської техніки:

  • 6 011 танків (+9)
  • 11 142 бойових броньованих машин (+14)
  • 8 604 артилерійські системи (+30)
  • 949 реактивних систем залпового вогню (+2)
  • 631 засіб протиповітряної оборони (+1)
  • 329 літаків
  • 324 гелікоптери
  • 6 771 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+18)
  • 1 786 крилатих ракет (+1)
  • 23 кораблі й катери
  • 1 підводний човен
  • 11 463 автомобілів і автоцистерн (+40)
  • 1 313 одиниць спеціальної техніки (+9)

Україна і Росія майже не оприлюднюють інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

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27 листопада розвідка Великої Британії повідомила, що за шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні.

Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут.

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