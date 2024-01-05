На Донбасі сили РФ атакували ТЕС, знеструмлена шахта – Міненерго

Російські військові не припиняють обстрілів Донецької області – вони атакували підстанцію і ТЕС, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

«У результаті обстрілу в Донецькій області знеструмлювалось обладнання однієї з підстанцій – без напруги залишились побутові споживачі та шахта», – зазначили у відомстві.

Зокрема, на момент обстрілу у шахті перебувало 17 працівників, на поверхні сталась пожежа, але займання вже ліквідоване, кажуть у Міненерго.

Крім того, за даними відомства, увечері, 4 січня, російські військові атакували ТЕС у Донецькій області.

«Постраждалих немає. Відключено блок», – додали у Міненерго.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.